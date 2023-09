T Koes Dilarang Bawakan Lagu Koes Plus, Keluarga Diduga Tersinggung Akibat Ucapan Ini

Advertisement

T Koes Dilarang Bawakan Lagu Koes Plus

(ELG)

Band T Koes menanggapi larangan membawakan lagu-lagu Koes Plus dari keluarga besar band legendaris Indonesia itu. Para personel T Koes mengaku kaget karena larangan itu disampaikan secara tiba-tiba.T Koes merupakan band yang biasa membawakan lagu-lagu Koes Plus . Agusta Marzall selaku pendiri band T Koes belum tahu persis apa yang membuat keluarga besar yang terdiri dari anak-anak personel Koes Plus memberikan larangan.Namun, Agusta menduga larangan itu ada hubungannya dengan video bincang-bincang personel T Koes dengan seorang tokoh militer berjudul "Obrolan santai + sarapan pagi lanjut senam SKJ bersama para Tokoh TNI". Ada ucapan di video itu yang diduga Agusta menyinggung keluarga besar Koes Plus."Itu obrolan santai antara senior petinggi TNI itu, dengan juniornya kami sebagai personel T Koes. Saat itu beliau memotivasi kami untuk bekerja keras secara maksimal, jadi ketika beliau bicara kami memperhatikan dan pengin belajar," kata Agusta Marzall di Jakarta."Setelah sekian hening secara spontan dia bilang, ‘tapi jangan sampai seperti Koes Plus, anak-anak itu seperti aset’. Di video itu kami tidak begitu jelas ucapan dari beliau, akan tetapi kami sebagai junior menghormati seniornya bicara. Kami menduga karena itu ada larangan, dari video itu," lanjut Agusta.Agusta menepis dugaan larangan membawakan lagu Koes Plus karena masalah royalti . Selama membawakan lagu-lagu Koes Plus, T Koes mengaku selalu rutin membayarkan royalti."T Koes terus belajar agar bisa menghibur. Kami membawakan lagu yang bukan hanya karya Koes Plus, tapi ada lagu-lagu dari band lain akan tetapi T Koes telah menjalani pembayaran royalti yang seusai sengan aturan," jelasnya.Sebelumnya sejumlah anak-anak dari personel Koes Plus yang diwakili oleh David Koeswoyo dari Yon Koeswoyo, Damon Koeswoyo dari Tony Koeswoyo, Rico dari Murry, dan Sari Koeswoyo dari Yok Koeswoyo mengunggah video di media sosial beberapa hari lalu. Mereka melarang T Koes membawakan lagu milik ayah-ayah mereka."Menyatakan bahwa terhitung sejak hari ini keluarga besar Koesplus melarang dan tidak memberikan izin kepada band T'Koes untuk membawakan karya cipta dari keluarga besar Koes Plus," kata Sari Koeswoyo di unggahan akun TikTok Damon Koeswoyo.Dalam komentar di Instagram, Sari lalu menegaskan alasan pelarangan itu bukan karena persoalan ekonomi atau royalti."Ini bukan perkara uang atau royalti ya. Ini masalah yang berulang terkait attitude. Dan kesabaran kami sudah habis," tulis Sari.