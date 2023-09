Band T Koes Dilarang Bawakan Lagu Koes Plus

Advertisement

Pihak keluarga dari band legendaris Koes Plus telah melarang T-Koes untuk membawakan lagu milik Koes Plus. Ternyata ini fakta sebenarnya.Melalui unggahan video di akun TikTok @official.damonkoeswoyo, Jumat, 22 September 202, sebuah larangan ditujukan kepada band T Koes oleh pihak keluarga Koes Plus. Dalam pernyataannya, band tersebut dilarang untuk membawakan lagu milik Koes Plus."Terhitung sejak hari ini, (22 September 2023), keluarga besar Koes Plus melarang dan tidak memberikan izin kepada band T Koes untuk membawakan karya cipta dari keluarga besar Koes Plus dan segala sesuatu yang terkait dalam kegiatan bermusik, dan atau dalam bentuk apapun baik komersil maupun nonkomersil," ucap Sari Koeswoyo, anak dari Yok Koeswoyo.Selain Sari, ada juga Damon Koeswoyo mewakili keluarga mendiang Tonny Koeswoyo, David Koeswoyo mewakili keluarga mendiang Yon Koeswoyo, dan Rico mewakili keluarga Murry. Mereka secara kompak menyatakan larangan itu.Publik pun bertanya-tanya mengenai lagi Koes Plus yang juga sering dinyanyikan oleh musisi lain. David Koeswoyo pun menjelaskan bahwa pihak keluarga mempersilakan hal tersebut dan tidak melarangnya."Enggak dilarang. Siapa pun yang ingin membawakan lagu-lagu Koes Plus, silakan," jelas David, dikutip dari Heartline Nostalgia di saluran YouTube Heartline Network, Senin, 25 September 2023.Kemudian, David menambahkan bahwa musisi itu harus memahami aturan yang berlaku. Apalagi sudah menyangkut urusan komersil."Mereka harus belajar mengenai aturannya, bilamana mereka sudah menjadi komersil," tambah David.Kabarnya akan ada pernyataan lengkap dari keluarga Koes Plus melalui konferensi pers pada pekan ini, tepatnya, Jumat, 29 September 2023. Mulai dari cerita lengkap, hingga sanksi yang diberikan untuk band T Koes.