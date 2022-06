Dijual Besok, Begini Cara Beli Tiket Konser Dream Theater via Online

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Grup progresif rock asal Amerika Serikat, Dream Theater , akan tampil di Stadion Manahan, Solo, pada 10 Agustus 2022 mendatang.Kedatangan Dream Theater ke Solo, Jawa Tengah, merupakan bagian dari rangkaian Top of The World Tour yang diboyong oleh promotor Rajawali Indonesia."Kami sangat senang mengumumkan kembalinya ke Indonesia pada 10 Agustus 2022. Yang pasti akan menjadi pertunjukan epik di @manahan_stadium di Surakarta!" demikian pengumuman di akun Instagram @dreamtheaterofficial, Rabu, 29 Juni 2022.Berikut harga tiket berdasarkan waktu pembelian:Reguler Festival A: Rp1.000.000Reguler Festival B: Rp 750.000On the spot Festival A: Rp1.500.000On the spot Festival B: Rp1.000.000Penjualan tiket konser Dream Theater dibuka pada 1 Juli 2022 pukul 11.59 WIB di website tiketapasaja.com.Berikut cara membeli tiket konser Dream Theater secara online:- Masuk ke website tiketapasaja.com- Pilih gambar 'Dream Theater Top Of The World Tour'- Pilih Festival A atau Festival B- Isi identitas beserta alamat email dan nomor ponsel- Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan dompet elektronikFounder Rajawali Indonesia selaku promotor konser Dream Theater, Anas Syahrul Alimi, mengungkapkan bahwa jumlah penonton ditargetkan 10 ribu orang. Sebanyak 7 ribu tiket dijual online."Sebanyak 3 ribu tiket sudah dibeli oleh calon penonton saat (Dream Theater) akan konser di Jakarta. Makanya, kami menjual 7 ribu tiket lagi untuk penjualan mulai 1 Juli," kata Anas, dilansir dari Antara.