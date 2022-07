Japanese Breakfast Rilis Single "Sweet" Versi Korea, Berkolaborasi dengan So!YoON!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Japanese Breakfast, proyek musik dari artis dengan nominasi GRAMMY dan pengarang Best-Seller New York Times Michelle Zauner, merilis versi bahasa Korea dari single hit-nya “Be Sweet”, dengan vokal tamu oleh So!YoON! dari Se So Neon."Kami rasa akan seru jika kami merilis ‘Be Sweet’ versi spesial bahasa Korea sebelum penampilan kami yang akan datang di Seoul. Saya bersyukur Yaeji membantu saya dengan penerjemahannya lebih dari setahun lalu,” kata Zauner.“So!YoON! Adalah salah satu artis indie favorit saya di Seoul saat ini, dan saya sangat senang bisa berkolaborasi dengannya.”Saat ini, Japanese Breakfast sedang menjalankan tur, termasuk di antaranya sejumlah pertunjukan sebagai penampil utama, penampilan di berbagai festival seperti Newport Folk, Fuji Rock, Incheon Pentaport, Primavera, serta beberapa pertunjukan dengan Yeah Yeah Yeahs, Florence + The Machine, Yo La Tengo, The Linda Lindas dan Cate Le Bon.Tak lama lalu, Zauner dinobatkan sebagai salah satu orang paling berpengaruh di tahun 2022 oleh TIME Magazine untuk edisi tahunan Time100, sementara Japanese Breakfast tampil pada episode terakhir Saturday Night Live’s Musim 47.Crying In H Mart, memoar Zauner yang memperoleh pujian luas, saat ini sedang diadaptasi menjadi film bersama Orion Pictures MGM, serta konsisten menduduki daftar buku New York Times Best Seller selama 51 minggu.Jubilee, album Japanese Breakfast yang mendapat banyak pujian dan memperoleh nominasi GRAMMY, sudah dirilis via Dead Oceans.