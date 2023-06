Bio One Jadi Petarung Tangguh di Video Musik Terbaru The Panturas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bio One berubah menjadi petarung tanggung di video musik untuk lagu milik The Panturas yang bertajuk "Jim Labrador". Bio One menampilkan aksi yang sadis dan penuh darah.Dalam video musik itu, Bio One menjadi pemeran utama dengan memerani karakter Jim Labrador. Karakter itu diambil dari lirik lagu yang ada di lagu dengan judul yang sama.Pada awalnya, karakter Jim Labrador tercipta ketika salah satu anggota, yakni Bagus Patria alias Gogon, berpikir tentang sosok yang gagah. Hal itu juga yang membuat lagu "Jim Labrador" tercipta."Nama orang kalau ada Labrador, gagah banget ya," kata Gogon, dalam konferensi pers video musik "Jim Labrador", di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Juni 2023.Pemilihan Bio One sebagai Jim Labrador bukan tanpa alasan. Sutradara Dwi Agung Pambudi mengatakan bahwa Bio One memiliki pengalaman yang cukup untuk menampilkan aksi laga di video musik "Jim Labrador"."Karena dia (Bio One) pernah (berakting genre) action. Menurut gue, sosok yang tepat jadi lim labrador," kata Agung.Dengan video musik ini, The Panturas memperlihatkan bagaimana sosok Nurodji bisa berubah menjadi Jim Labrador. Kebengisan sosok itu terlihat ketika Tuty yang diperankan oleh Mea Shamira, wanita yang dicintainya, mati tertembak setelah dinikahkan dengan Koh AcongVideo musik "Jim Labrador" telah dirilis pada Jumat, 23 Juli 2023, dan bisa disaksikan melalui saluran YouTube The Panturas.(Rafi Alvirtyantoro)