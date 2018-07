Boyzone Adakan Jumpa Penggemar Sebelum Memulai Konser di Indonesia

Selain ke Bandung, Boyzone juga akan mengadakan konser di Yogyakarta (19 Agustus) dan Surabaya (23 Agustus).

Boyzone dalam waktu dekat akan bertandang ke Indonesia dan menggelar konser perpisahan dengan tajuk Boyzone 25 Years Farewell Concert. Panggung pentas mereka akan dihelat di The Trans Luxury Hotel Bandung pada Sabtu, 18 Agustus 2018.Pihak promotor Otello Asia ikut memberi kesempatan bagi para penggemar untuk berjumpa langsung dengan Boyzone. Meet and greet dengan Boyzone akan digelar pukul 18.00 WIB. Sedangkan konser dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.Boyband asal Irlandia dengan formasi lima personel Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch dan Stephen Gately aktif berkiprah di industri musik sejak 1993. Kesuksesan mereka di era 90-an juga dibarengi dengan boyband lain yaitu Westlife.Konser ini sekaligus menjadi acara perpisahan masing-masing personel sebelum mereka memutuskan untuk bersolo karier.Mereka juga berencana melakukan rekaman album terbaru sebagai bentuk penghormatan terhadap rekan mereka Stephen Gately yang meninggal pada 2009.Harga tiket konser Boyzone 25 Years Farewell Concert - Live in Bandung dibagi menjadi tiga kelas yaitu Festival Rp750 ribu, VIP Rp1,5 juta dan VVIP Rp2,5 juta.Tiket dapat diperoleh melalui lama situs resmi Otello Asia dan sejumlah penjualan tiket daring.(ELG)