Artwork Album Terbaru Kanye West akan Tampilkan Foto Dokter Bedah Ibunya

Kanye West punya cara untuk berdamai dengan masa lalu. Dalam proyek album terbaru nanti, musisi rap Afrika-Amerika ini akan memuat sebagai kaver album, foto dokter bedah yang menangani operasi yang menyebabkan ibunya meninggal.Rencana ini, seperti dilaporkan AV Club, diumumkan Kanye lewat media sosial pada Sabtu, 28 April 2018. Dalam gambar tangkapan layar (screenshot), tampak percakapan Kanye di ponsel yang menampilkan foto mantan dokter bedah Jan Adams."Ini adalah kaver albumku. Ini adalah dokter bedah plastik Jan Adams. Orang yang melakukan operasi terakhir ibuku. Kau punya saran untuk judulnya? Aku ingin memaafkan dan berhenti membenci," tulis Kanye dalam kicauan foto di akun @kanyewest.Lawan bicaranya membalas dengan usulan judul: Love Everyone. Judul ini langsung disukai oleh Kanye.Ibu Kanye, Donda West, meninggal pada Januari 2008 karena komplikasi akibat operasi sedot lemak dan modifikasi bentuk tubuh. Jan adalah dokter bedah yang menangani operasi tersebut. Tak lama setelah kematian Donda dan dituduh bersalah karena sejumlah pelanggaran terkait alkohol, Jan mengundurkan diri dari praktik bedah.Dalam kicauan foto tersebut, Kanye juga menunjukkan bahwa dia ingin berdamai dengan masa lalu dengan memaafkan dan berhenti membenci. Dalam kicauan berikutnya, suami Kim Kardashian ini juga mengajak para pengikutnya di Twitter untuk melakukan hal sama."Saya punya tantangan baru untuk setiap orang hari ini. Pilih seseorang yang pernah berdebat dengan kalian, yang mungkin kalian benci, atau orang yang sudah bertahun-tahun tak kalian ajak bicara. Hubungi orang itu dan bilang ke mereka, saya menyayangimu," kicaunya.Kanye telah merilis tujuh album studio dan satu album kolaborasi sejak 2004. Album terakhirnya adalah The Life of Pablo yang hanya dirilis dalam format digital pada 2016.(ELG)