Advertisement

(ELG)

Ledi merasa terharu sekaligus bangga lagu-lagunya bisa diterima di industri musik Indonesia . Tak mau kehilangan momentum, musisi yang mengawali kariernya sebagai penyanyi akapela di London, Inggris ini berencana merilis mini album perdana.Dia sejauh ini sudah merilis dua single berjudul "Where You Take Me" dan "Lie" yang bisa didengarkan di Spotify LEDI. Melalui lagu "Where You Take Me", Ledi coba menggambarkan sebuah perayaan cinta pembebasan, dan kedamaian batin.Sementara di lagu "Lie" Ledi menyajikan genre balada blues yang tak hanya sebuah pelipur, lara, tapi juga lambang kekuatan. Dia menggabungkan pengaruh dari berbagai genre seperti R&B, soul, jazz, gospel, dan pop kontemporer."Respons lagu 'Where You Take Me' lebih disenangi karena upbeat, moodboosting, dan summer vibes gitu," kata Ledi di kawasan Pejaten, Jakarta."Cuma lagu 'Lie' juga lebih banyak disukai sama orang Indonesia , mungkin karena lebih melankolis ya," lanjutnya.Tak mau berpuas diri, Ledi langsung menyiapkan amunisi baru berupa lagu yang bakal dia masukkan ke dalam EP. Penyanyi kelahiran, Jakarta, 29 Januari 1998 menargetkan merilis EP alias mini album di akhir tahun 2024.Sama seperti dua singlenya, Ledi bakal memproduksi lagu-lagu barunya ketika sudah kembali ke London."Rencananya mimpi aku bisa rilis sebulan sekali lagu-lagu yang sudah aku tulis. Pada akhirnya pengin punya EP mini album di akhir tahun nanti. Materinya sudah ada jadi tinggal produksi," tutupnya.