Ada 'Indonesia' di Album Terbaru Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers (RHCP) baru saja merilis album bertajuk Return of the Dream Canteen pekan kemarin. Album ini merupakan yang kedua dirilis Red Hot Chili Peppers selama tahun 2022 setelah meluncurkan Unlimited Love pada bulan April.Return of the Dream Canteen menghadirkan 17 track. Bagi publik Tanah Air, lagu berjudul "La La La La La La La La" mungkin bakal terasa spesial. Pasalnya, Red Hot Chili Peppers menyematkan kata "Indonesia" di lirik lagu "La La La La La La La La".Indonesia that's my grooveIt doesn't matter where we moveI lost you at the Vegas LouvreBut we don't need no rings to proveLagu "La La La La La La La La" sendiri bercerita tentang hasrat seseorang menghabiskan waktu dengan orang yang dia cintai. Dua album ini sendiri menjadi tanda kembalinya John Frusciante di posisi gitar."Album ganda dirilis secara berurutan. Yang kedua sama mudahnya dengan yang pertama atau sebaliknya. Return of the Dream Canteen mengemas segalanya yang kami impikan dan pernah kami impikan. Dibuat dengan darah hati kami, benar-benar milikmu," tulis RHCP.Lagu jagoan di Return of the Dream Canteen berjudul "Tippa My Tongue". Diikuti lagu "The Drummer". Album ini juga memuat lagu "Eddie" yang terinspirasi dari musisi legendaris Eddie Van Halen.