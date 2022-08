Delon Dapat Restu Istri 'Menikahi' Ingga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Delon bersanding dengan seorang perempuan bernama Ingga di pelaminan. Bukan karena dia sedang menikah lagi, tapi 'pernikahan' Delon dan Ingga bagian dari klip video musik kolaborasi mereka di lagu "Sekarang Nanti dan Selamanya"."Sekarang Nanti dan Selamanya" merupakan lagu daur ulang dari karya terkenal milik Diana Ross yang berjudul "When You Tell Me That You Love Me". Delon dan Ingga menggubahnya menjadi lagu yang tak kalah romantis dari karya aslinya.Kemesraan Delon dan Ingga tak hanya ada di video klip, tapi juga saat peluncuran lagu kolaborasi mereka. Delon dan Ingga kembali bersanding layaknya pengantin, lengkap dengan gaun dan jas. Untungnya, Delon mendapat izin dan restu sang istri untuk melakukan itu."Istri pasti tetap mendukung dong. Karena Ingga juga sama-sama profesional," kata Delon Thamrin di Jakarta.Lirik lagu "When You Tell Me That You Love Me" kemudian diadaptasi liriknya oleh Hendy Irvan dan Hapy Harda ke dalam bahasa Indonesia. Butuh waktu yang tak singkat untuk mengurus proses perizinan pembuatan lagu ini."Kami cari publishing lagu ini, ternyata ada dua publisher. Setelah sabar menanti dan mengurus, kami akhirnya dapat izin. Jadi melalui 2 Publisher yaitu WCM dan Kobalt Music untuk dinyanyikan ulang artis penyanyi Delon dan Ingga," kata CEO Nagaswara Rahayu Kertawiguna.Lagu ini bercerita tentang perasaan cinta tertinggi antara pasangan yang merasa saling menemukan kecocokan hati. Hal-hal kecil dari pasangannya, justru dianggap segalanya yang membuat mereka saling mencintai dan melengkapi."Kalau bahasa Inggris kurang pas kayaknya bagi aku. Akhirnya Pak Rahayu kasih solusi, yuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia," kata Delon.Rekan duet Delon, Ingga merasa bangga bisa berkolaborasi dengan penyanyi jebolan Indonesian Idol itu. Penyanyi yang juga menjalani pekerjaan sebagai ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini sebelumnya sudah merilis single "Cinta Sebelah Hati"."Hal utama yang aku rasakan adalah bersyukur. Menyanyikan kembali lagu besar ini dalam versi Indonesia, apalagi diduetkan dengan Ko Delon. Kehormatan dan kebanggan luar biasa buat aku. Aku berdoa semoga tidak mengecewakan," kata Ingga.Penggarapan video klip single "Sekarang Nanti dan Selamanya" dilakukan di sejumlah tempat wisata utama di Bandar Lampung seperti Pulau Tegal Mas, El's Coffee Roastery Bandar Lampung, Hotel Radisson Lampung Kedaton dan Radar Kitchen Bar & Lounge Bandar Lampung. Tak heran, pembuatan video klip ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan melibatkan unsur terkait seperti Polda Lampung dan Dinas Pariwisata Lampung.