Keith Martin Penyanyi Lagu 'Because of You' Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari dunia musik. Penyanyi Keith Martin meninggal dunia di Filipina.Berita kematian Keith Martin pertama kali dibagikan oleh musisi Filipina, Sheere Vidal Bautista. Dia berteman baik dengan Keith karena pernah menyanyikan lagu karya Keith."Tak pernah menyangka ini adalah terakhir kalinya aku bertemu dan mendengarkan suaramu. Kamu akan selalu dirindukan," tulis Sheere di media sosial,Media Philippine Entertainment Portal pada Jumat (25/3/2022), menyebut Keith ditemukan tak bernyawa di kediamannya. Belum diketahui pasti apa penyebab kematian penyanyi yang terkenal lewat lagu "Because of You" itu.Kematian Keith turut meninggalkan luka mendalam bagi musisi Indonesia. Keith memang sempat menetap di Indonesia dan berkolaborasi dengan penyanyi Tanah Air. Sebut saja dengan Agnez Mo di lagu "I'll Light A Candle""RIP Keith Martin. 'Because of you my life has changed, thank you for the love and the joy you bring'," tulis Andien.Keith Martin dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu sejak era 1990an. Dari tangan musisi 55 tahun ini lahir sejumlah lagu hit seperti "Never Find Someone Like You", "Why Can't It Be", dan "Forever Will Be". Lagunya yang paling terkenal dan meraih sukses internasional tentu saja "Because of You".