Rilis Singel Baru, Dipha Barus Kembali Temukan Talenta lewat Instagram

Dipha Barus punya cara unik dalam bermusik, jika kebanyakan musisi mengajak kolaborasi musisi lain yang telah memiliki nama besar, tidak dengan Dipha. Setidaknya sudah dua singel Dipha produksi dengan mengajak penyanyi non-profesional.Pertama, pada singel All Good yang dirilis tahun 2017, dalam lagu itu Dipha mengajak seorang perempuan bernama Nadin untuk berkolaborasi. Nadin “ditemukan” Dipha lewat media sosial Instagram. Kini, kejadian serupa terulang. Dipha merilis singel bertajuk Money Honey (Count Me In) dengan menggandeng Monica Karina, yang ditemukannya via fitur Instagram Story.“Gue beberapa kali menemukan talenta yang suaranya bagus di Instagram. Langsung gue DM (Direct Message), ngajak bikin sesuatu,” ujar Dipha dalam jumpa pers perilisan Money Honey di kantor Juni Records yang terletak di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 4 April 2018.Monica awalnya tidak percaya bahwa Dipha Barus langsung yang menghubunginya. Ketika yakin bahwa ajakan kolaborasi ini memang datang dari Dipha untuk dirinya, Monica histeris. Keduanya lantas melakukan lokakarya hingga akhirnya lahir singel ini. Dipha dan Monica juga melibatkan nama lain dalam menulis Money Honey (Count Me In), yaitu Kallula dan Nicole Zefanya.Money Honey (Count Me In) sekaligus jadi singel perdana Dipha di bawah label Juni Records yang dibentuk penyanyi Raisa. Singel ini lahir dari refleksi Dipha tentang pilihan kita, bekerja pada hal yang kita cintai atau demi uang semata.“Inti liriknya tentang berjuang untuk sesuatu yang lo kerjakan, apakah itu yang lo cintai atau enggak? Gue melakukan riset di Instagram, orang pada mengeluh sama pekerjaannya, apakah yang dia perjuangkan itu yang dia suka atau enggak?”Dalam singel ini Dipha juga memasukkan ragam pengaruh musik dari berbagai penjuru dunia.“Ada instrumen still drum dari Tobago, ada beat dari Jamaika, ada pengaruh dari musik Brasil, Portugis dan rindik Bali. Adopsi dari banyak budaya,” lanjut Dipha.Singel Money Honey (Count Me In) dapat didengarkan melalui berbagai layanan streaming musik digital.(ASA)