Daftar Nominasi Grammy Awards 2022

Best Alternative Music Album

Best R&B Performance

Ajang penghargaan musik Grammy Awards telah mengumumkan daftar lengkap nominasinya. Musisi pendatang baru seperti Olivia Rodrigo pun ikut meramaikan daftar nominasi di Grammy Awards yang ke-64 ini.Olivia Rodrigo merupakan musisi muda berbakat yang sedang naik daun karena lagunya yang berjudul Drivers License. Kehadiran Olivia disambut baik oleh masyarakat sampai-sampai penyanyi tersebut bisa mendapatkan empat nominasi sekaligus dalam Grammy Awards 2022.Penyanyi "Drivers License" itu bersaing dengan Jon Batiste, Tony Bennett & Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat, Billie Eilish, H.E.R., Lil Nas X, Taylor Swift, dan Kanye West dalam kategori Album of The Year.Grup asal Korea Selatan, BTS kembali mendapatkan nominasi Grammy Awards dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance lewat lagu "Butter".Malam puncak Grammy Awards 2022 akan digelar pada 31 Januari 2022 atau Selasa, 1 Februari pagi waktu Indonesia.Berikut merupakan daftar lengkap nominasi Grammy Awards 2022:I Still Have Faith In You - ABBAFreedom - Jon BatisteI Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady GagaPeaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & GiveonRight On Time - Brandi CarlileKiss Me More - Doja Cat featuring SZAHappier Than Ever - Billie EilishMontero (Call Me By Your Name) - Lil Nas Xdrivers license - Olivia RodrigoLeave The Door Open - Silk SonicWe Are - Jon BatisteLove For Sale - Tony Bennett & Lady GagaJustice (Triple Chucks Deluxe) - Justin BieberPlanet Her (Deluxe) - Doja CatHappier Than Ever - Billie EilishBack Of My Mind - H.E.R.Montero - Lil Nas XSour - Olivia RodrigoEvermore - Taylor SwiftDonda - Kanye WestBad Habits - Ed SheeranA Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carliledrivers license - Olivia RodrigoFight For You - H.E.R.Happier Than Ever - Billie EilishKiss Me More - Doja Cat featuring SZALeave The Door Open - Silk SonicMontero (Call Me By Your Name) - Lil Nas XPeaches - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & GiveonRight On Time - Brandi CarlileArooj AftabJimmie AllenBaby KeemFINNEASGlass AnimalsJapanese BreakfastThe Kid LAROIArlo ParksOlivia RodrigoSaweetieAnyone - Justin BieberRight On Time - Brandi CarlileHappier Than Ever - Billie EilishPositions - Ariana Grandedrivers license - Olivia RodrigoI Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady GagaLonely - Justin Bieber & benny blancoButter - BTSHigher Power - ColdplayKiss Me More - Doja Cat featuring SZALove For Sale - Tony Bennett & Lady GagaTil We Meet Again (Live) - Norah JonesA Tori Kelly Christmas - Tori KellyLedisi Sings Nina - LedisiThat's Life - Willie NelsonA Holly Dolly Christmas - Dolly PartonJustice (Triple Chucks Deluxe) - Justin BieberPlanet Her (Deluxe) - Doja CatHappier Than Ever - Billie EilishPositions - Ariana GrandeSour - Olivia RodrigoHero - Afrojack & David GuettaLoom - Ólafur Arnalds Featuring BonoboBefore - James BlakeHeartbreak - Bonobo & Totally Enormous Extinct DinosaursYou Can Do It - CaribouAlive - Rüfüs Du SolThe Business - TiëstoSubconsciously - Black CoffeeFallen Embers - IlleniumMusic Is the Weapon - Major LazerShockwave - MarshmelloFree Love - Sylvan EssoJudgement - Ten CityDouble Dealin' - Randy Brecker & Eric MarienthThe Garden - Rachel EckrothTree Falls - Taylor EigstiAt Blue Note Tokyo - Steve Gadd BandDeep: The Baritone Sessions, Vol. 2 - Mark LettieriShot In The Dark - AC/DCKnow You Better (Live From Capitol Studio A) - Black PumasNothing Compares 2 U - Chris CornellOhms - DeftonesMaking A Fire - Foo FightersGenesis - DeftonesThe Alien - Dream TheaterAmazonia - GojiraPushing The Tides - MastodonThe Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) - Rob ZombieAll My Favorite Songs - WeezerThe Bandit - Kings Of LeonDistance - Mammoth WVHFind My Way - Paul McCartneyWaiting On A War - Foo FightersPower Up - AC/DCCapitol Cuts - Live From Studio A - Black PumasNo One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris CornellMedicine At Midnight - Foo FightersMcCartney III - Paul McCartneyShore - Fleet FoxesIf I Can't Have Love, I Want Power - HalseyJubilee - Japanese BreakfastCollapsed In Sunbeams - Arlo ParksDaddy's Home - St. VincentLost You - Snoh AalegraPeaches - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & GiveonDamage - H.E.R.Leave The Door Open - Silk SonicPick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan