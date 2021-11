Daftar Nominasi Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut ini nominasi lengkap MAMA 2021.

Best New Male Artist:

Best New Female Artist:

Best Male Artist:

Best Female Artist:

Best Male Group:

Best Female Group:

Halaman Selanjutnya

Best Dance Performance Male…

Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 telah resmi mengumumkan daftar lengkap nominasi. Ajang penghargaan bergengsi untuk industri musik Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2021 pukul 18:00 waktu setempat.Dilansir dari Soompi, ada yang berbeda dari tahun ini dibandingkan dengan penyelenggaraan di tahun sebelumnya. Dalam hal ini, voting penggemar tidak akan menjadi salah satu kriteria penentuan penghargaan untuk beberapa kategori. Di antaranya, Artist of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year. Namun, voting dari penggemar akan berlaku untuk penilaian penghargaan Worldwide Icon of the Year dan Worldwide Fans' Choice Top 10.Sedangkan untuk kategori Artist of the Year dan Artist Category Awards ditentukan berdasarkan 40 persen penilaian juri. Selain itu, 20 persen dari kinerja digital, 20 persen penjualan album fisik, 10 persen video musik, dan 10 persen platform musik global.Di sisi lain, untuk kategori Song of the Year dan Song Genre Category Awards ditentukan dari 40 persen penilaian juri. Kemudian, 30 persen dari kinerja digital, 10 persen penjualan album fisik, 10 persen video musik, dan 10 persen platform musik global.Selanjutnya, untuk kategori Album of the Year dinilai dari 40 persen evaluasi juri, 10 persen kinerja digital, 40 persen penjualan album fisik, dan 10 persen platform musik global. Berbeda dengan kategori Worldwide Icon of the Year dan Worldwide Fans’ Choice Top 10 yang sepenuhnya ditentukan dari voting penggemar.Pemungutan suara akan dilakukan secara online mulai kemarin, Kamis, 4 November 2021 pukul 18:00 KST. Kemudian, akan berakhir pada Senin, 22 November 2021 pukul 16:59 KST.DRIPPINENHYPENEPEXMIRAEP1HarmonyaespaJo Yu RiKwon Eun BiLIGHTSUMSTAYCBaekhyun EXOD.O EXOKai EXOKang DanielLee MujinHeizeIULisa BLACKPINKRosé BLACKPINKTaeyeon SNSDBTSNCT 127NCT DREAMSEVENTEENStray KidsTXT(G)I-DLEBrave GirlsITZYOh My GirlRed VelvetTWICE