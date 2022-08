Gibran Bagikan Keris ke Personel Dream Theater sebagai Kenang-kenangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dream Theater sukses memberikan penampilannya yang memukau di Kota Solo. Grup band legendaris asal Amerika ini berhasil meriuhkan 9.000 penonton yang hadir dalam konser tersebut. Dream Theater kali ini menghelat konser mereka dengan tajuk "Top Of The World Tour".Solo menjadi salah satu pilihan kota di Asia Tenggara yang disambangi oleh Dream Theater. Konser ini diadakan untuk mempromosikan album A View from the Top of the World, album ke-15 mereka.Konser Dream Theater digelar selama dua jam. Antusiasnya penggemar terbukti dengan habisnya penjualan Tiket Festival A hanya dalam waktu satu jam.Selama konser berlangsung, terlihat ribuan penonton menikmati konser tersebut. Tak jarang terlihat penonton memberikan tepuk tangan dan teriakannya. Mereka saling mengayunkan tangan dan menganggukan kepala mereka.Sejumlah pejabat dan artis turut hadir menyaksikan acara tersebut. Diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.Usai konser, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan cendera mata kepada para personel Dream Theater. Cendera mata yang diberikan adalah keris asli Solo. Pemberian keris itu diberikan di lapangan parkir Stadion Manahan, tempat Dream Theater melakukan konser.“Tadi saya kirim lima keris untuk masing-masing personelnya,” tutur Gibran.Gibran membeberkan bahwa keris yang diberikan bukanlah keris kuno atau pusaka khusus, melainkan keris luk sembilan. Cendera mata tersebut diberikan kepada personel Dream Theater sebagai bentuk terima kasih atas kesediaan mereka menyambangi Solo dan menghibur penggemarnya di Kota Solo."Intinya itu sebuah apresiasi karena mereka legend legenda," lanjut Gibran.Menurut Gibran, konser yang dihelat Dream Theater berjalan cukup baik dan tak ada agenda khusus untuk berjumpa dengan para personel Dream Theater.“Tidak, nanti malah mengganggu waktunya mereka,” tutur Gibran.Sukses menggelar konser, Dream Theater dikabarkan bertolak ke Jepang untuk mempersiapkan konser selanjutnya pada 14 Agustus 2022.