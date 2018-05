Pesan Pantang Menyerah di Lagu Baru Syahravi, Try! Try! Try!

Penyanyi Syahravi kembali merilis singel terbaru, Try! Try! Try!. Lagu ini merupakan karya lanjutan dari album mini Kita yang dikeluarkan pada 2015 lalu.Try! Try! Try! mengusung nuansa pop elektronik. Lirik lagu ditulis sendiri oleh Syahravi dengan bahasa yang diakuinya lekat dengan bahasa sehari-hari. Karya musik Syahravi diproduseri Randy Danishta, kibordis Nidji dan NEV+.Dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, lagu ini bercerita tentang mereka yang tidak sadar siapa yang sebenarnya menaruh rasa cinta dan peduli.Artwork singel baru Syahravi (Foto: Dok. Locker Media)Melalui karya lagu ini, Syahravi ingin menyampaikan pesan khusus, "Kita gagal hanya jika kita berhenti mencoba. Mimpi menjadi kenyataan, dan kita harus selalu berusaha memberikan upaya terbaik untuk mewujudkannya."Syahravi, yang kini berusia 20, menapaki karier musik serius sejak 2014 setelah berguru dengan Tohpati. Langkah awal tersebut ditandai dengan perilisan debut album mini Kita, yang warna musiknya dipengaruhi oleh John Mayer.(ELG)