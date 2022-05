Mantap Berkarier di Amerika, Jessica Nathania Siapkan Album Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

: Jessica Nathania menyambut baik mulai bangkitnya industri musik dan konser dari pandemi covid-19. Penyanyi asal Jakarta ini pun sudah kembali melakoni tur bersama band The Hub dan merampungkan album perdananya.Dia menggandeng sejumlah musisi asing seperti Yoshi Kodate yang merupakan produser asal Jepang. Lagu berjudul "Thank You" dipilih sebagai single pembuka."Album debut yang akan dirilis menampilkan dulu single 'Thank You'. Di sini saya bekerja sama dengan produser yang berbasis di Jepang Yoshi Kodate," kata Jessica Nathania dalam keterangan tertulisnya.Menurut Jessica, lagu 'Thank You' menonjolkan gaya penulisan lagu yang unik dan penuh perasaan, dengan vokal Pop/R&B yang segar berpadu harmonis dengan aransemen upbeat dan groovy. Lagu ini dibuat dengan atmosfer yang menyenangkan dan ceria"Bagi saya, album ini akan menjadi sebuah bukti fisik hasil jerih payah dari semua musisi yang terlibat dan akan sangat saya banggakan. Album ini juga mengilustrasikan perkembangan diri dan perjalanan karier saya selama ini," jelasnya.Setelah menyelesaikan studi, Jessica memutuskan menetap dan membangun karier musik di Amerika. Dia memulai karier bermusiknya ketika menjadi juara kompetisi menyanyi online terbesar di Asia Tenggara, "Star Voices Asia". Lagu debutnya "Say What You Want" dirilis pada tahun 2014 dengan bantuan Rio Febrian.Tak lama setelah debut, Jessica memutuskan melanjutkan pendidikan dan karier musiknya di Boston, Massachusetts pada tahun 2015. Jessica juga berkuliah di Berklee College of Music lalu lulus pada tahun 2018 dengan gelar Sarjana Summa Cum Laude dalam Penulisan Lagu."Boston adalah salah satu kota di Amerika yang terkenal dengan perkembangan industri musiknya. Dan memang dari dulu saya berangan-angan untuk bisa sekolah di Berklee College of Music serta meneruskan studi saya di jurusan musik, lebih tepatnya Songwriting. Setelah lulus, banyak kesempatan performing dan tawaran kerja yang lumayan menarik jadi saya putuskan untuk berkarier di sini," terangnya.Selama di Amerika, Jessica masih aktif merilis karya. Dia juga kerap tampil di berbagai acara. Dia bahkan pernah diundang untuk tampil di Markas Besar PBB di New York. Karena itu, Jessica ingin menyempurnakan kariernya dengan sebuah album."Ini akan menandai babak baru dalam perjalanan musikku dan debut album sebagai comeback-nya. Semoga debut album saya bisa menyentuh hati para pendengar dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang," tutupnya.