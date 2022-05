Perdana Digelar, Ajang Pencarian Bakat The Next Vibes Diminati Puluhan Ribu Orang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang pencarian bakat The Next Vibes segera memasuki babak final untuk putaran pertama. Di penyelenggaraan pertamanya, ajang yang digelar oleh platform hiburan Eventori itu langsung diminati puluhan ribu orang.The Next Vibes merupakan ajang pencarian bakat yang mencari talenta baru di berbagai bidang. Mulai dari menyanyi, menari, band, presenter, acting, sulap atau magician, stand up comedy, modelling, dan lainnya. Selama pendaftaran yang berlangsung sejak 22 Februari sampai dengan 9 Mei 2022, ajang yang berhadiah total Rp1 miliar ini dibanjiri peserta."Kami berterimakasih atas dukungan semua pihak sehingga 'The Next Vibes bisa diminati puluhan ribu talenta dari seluruh Indonesia. Dan ini baru untuk putaran pertama yang sebentar lagi akan mencapai babak final. Masih ada dua putaran lagi dan grand final sampai akhir tahun. Kami berharap semakin banyak talenta Indonesia yang bisa bersinar di panggung hiburan bersama kami," kata Vikri Adriansyah, CEO Eventori dalam keterangan tertulisnya.The Next Vibes dilaksanakan oleh super aplikasi Eventori yang menjadi ekosistem industri hiburan Tanah Air. Superapp tersebut telah diluncurkan pada 2 Februari 2022 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir beserta tokoh nasional lainnya."Sesuai visi Eventori yang ingin menjadi jalan raya bagi seluruh talenta industri hiburan, 'The Next Vibes' tidak berhenti sebagai festival atau program tontonan, melainkan menjadi pintu gerbang ke industri karena Eventori memiliki superapp yang mempertemukan seluruh pelaku industri hiburan dalam satu platform kolaborasi," jelas Vikri.Menurut Vikri, keterlibatan peserta The Next Vibes berpeluang ditonton oleh jutaan orang. Tak heran, ajang ini mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mewadahi talenta yang ada di daerah Tanah Air."Harus diakui industri hiburan kita Jakarta sentris. Banyak talenta daerah yang potensial tidak tahu atau tidak terhubung dengan berbagai peluang untuk maju. Superapp Eventori ingin menyebarkan denyut industri hiburan ke seluruh Indonesia sehingga peluang untuk menjadi bintang semakin terbuka. Dan semakin menggeliatnya industri hiburan di daerah tentu berkontribusi bagi perekonomian daerah itu," tutup Vikri.