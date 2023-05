10 List Coldplay Paling Populer di Spotify, Lagu Ini Tembus 2,12 Miliar Pendengar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(PRI)

Jakarta: Band asal Inggris, Coldplay dipastikan bakal menggelar konser di Indonesia tepatnya pada tanggal 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.Meski jadwal konser masih enam bulan lagi, namun euforia penggemar Indonesia sudah begitu besar.Hal tersebut jelas tak berlebihan, karena penampilan Coldplay di tanah air di bulan November 2023 nanti merupakan yang pertama kalinya.Bahkan sebelumnya, banyak penggemar Coldplay asal Indonesia yang rela terbang ke luar negeri untuk menyaksikan penampilan Chris Martin dan kawan-kawan.Coldplay merupakan salah satu band yang hampir seluruh karyanya menjadi hits dan digemari para fans seluruh dunia.Lagu-lagu Coldplay juga meraih sukses di platform streaming musik Spotify. Dari data Spotify, Coldplay memiliki 64,11 juta pendengar bulanan secara global. Band yang terbentuk tahun 1997 itu juga tercatat memiliki 43,89 juta pengikut di Spotify.Beberapa lagu yang populer didengarkan di Spotify antara lain Yellow, Scientist, hingga Fix You.1. Something Just Like This: 2,12 miliar pendengar2. Yellow: 1,62 miliar pendengar3. The Scientist: 1,54 miliar pendengar4. Viva La Vida: 1,46 miliar pendengar5. Fix You: 1,17 miliar pendengar6. Hymn for the Weekend: 1,11 miliar pendengar7. A Sky Full of Stars: 1,09 miliar pendengar8. Paradise: 994,42 juta pendengar9. My Universe: 989,15 juta pendengar10. Sparks: 558,3 juta pendengar