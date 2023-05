10 Lagu yang Paling Sering Dibawakan Coldplay saat Konser

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut ini 10 lagu paling sering dibawakan Coldplay saat konser:

Jakarta: Band asal Inggris, Coldplay dipastikan bakal menggelar konser di Jakarta pada tanggal 15 November 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.Penjualan tiket konser akan dibagi dalam dua fase. Fase pertama yakni Presale khusus untuk pengguna BCA di tanggal 17 dan 18 Mei. Sementara penjualan secara umum akan dibuka pada 19 Mei. Tiket bisa didapatkan melalui coldplayinjakarta.com.Coldplay merupakan salah satu band yang hampir seluruh karyanya menjadi hits dan digemari para fans. Lalu tahukah kamu, lagu apa yang paling sering dibawakan Coldplay di setiap konsernya?Merangkum dari Concerty, lagu yang paling sering dibawakan Coldplay beberapa tahun terakhir adalah lagu Something Like This.Dari 40 konser Coldplay terakhir, lagu tersebut dibawakan sebanyak 39 kali melebihi lagu populer Coldplay lainnya macam Yellow, Fix You, hingga A Sky Full of Stars. Artinya, lagu Something Like This hanya satu kali absen dalam 40 konser Coldplay.Meski belum diketahui list lagu untuk konser Coldplay di Jakarta, namun daftar lagu berikut ini bisa menjadi acuan.1. Something Just Like This (39 kali)2. Viva La Vida (38 kali)3. A Sky Full of Stars (38 kali)4. Higher Power (37 kali)5. Adventure of a Lifetime (37 kali)6. Paradise (37 kali)7. Clocks (37 kali)8. My Universe (37 kali)9. Yellow (36 kali)10. Fix You (36 kali)