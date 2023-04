SEVENTEEN Sampaikan Pesan Positif Tentang Hidup Lewat Lagu 'F*ck My Life'

(SUR)

Jakarta: Seventeen belum lama ini merilis mini album kesepuluhnya ‘FML’. Grup asal Korea Selatan itu menyampaikan pesan-pesan positif perihal kehidupan lewat lagu dalam mini album tersebut yang berjudul ‘F*ck My Life’.Bila dilihat dari judulnya, sebagian orang mungkin beranggapan “F*ck My Life” berkisah tentang seseorang yang pesimis dalam menjalani hidupnya. Nyatanya, lagu ini justru menyimpan makna yang positif.Melansir The Korea Herald, melalui lagu “F*ck My Life” Seventeen berusaha menunjukkan perasaan seseorang yang tersesat dan kesepian dalam hidupnya. Namun, orang tersebut tidak menyerah begitu saja. Mereka justru terus berjuang untuk hidupnya sendiri.Pesan tersebut secara jelas disisipkan oleh Seventeen pada lirik yang berbunyi:“Mulai sekarang, berjuang untuk hidupkuBerjuang untuk hidupkuDi dunia yang terbiasa dengan kebodohanSekarang saya ingin menemukan diri saya sendiri.”Lebih lanjut, Woozi yang merupakan anggota Seventeen menyampaikan dalam sebuah siaran pers bahwa “F*ck My Life” adalah lagu yang mudah untuk didengarkan. Dia berharap, lagu tersebut dapat membantu siapapun yang mendengarkannya bangkit dari keterpurukan.“Ini adalah lagu yang mudah untuk didengarkan, jadi saya sarankan Anda untuk mendengarkan lagu tersebut ketika Anda ingin melupakan masa kini, lalu melamun sambil menatap langit,” kata Woozi, Senin, 24 April 2023.Grup musik yang digawangi S.Coups ini merilis mini album ‘FML’ pada 24 April 2023 lalu. Album tersebut berhasil pecahkan sejumlah rekor dalam K-pop , seperti penjualan pre-order minggu pertama terbanyak dan penjualan hari pertama terbanyak dengan hampir 4 juta kopi album ludes terjual.Sejumlah lagunya, yakni “F*ck My Life” dan “Super” juga merajai tangga lagu lokal maupun internasional, serta menjadi perbincangan banyak orang di media sosial. Kesuksesan ini lantas membuat Carats (penggemar Seventeen) bangga.