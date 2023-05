Tak Hanya Jakarta, Coldplay Juga Perdana Manggung di 2 Kota Ini

Konser Perdana di 2 Kota Lainnya





Jadwal Penjualan Tiket Konser Coldplay di Indonesia

Jakarta: Coldplay resmi mengumumkan akan manggung di Indonesia. Band asal Inggris itu akan tampil di Jakarta, pada 15 November 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno.Ini kali pertama Chris Martin dan kawan-kawan mentas di Indonesia. Sang vokalis pun mengaku bersemangat untuk konser Music of The Spheres World Tour di Jakarta.“Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia di Jakarta pada 15 November. Dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana,” ucap Chris Martin dalam unggah video akun Instagram promotor konser Coldplay di Jakarta, PK Entertainment @pkentertainment.id, seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 9 Mei 2023.PK Entertainment melalui situs resminya mengungkapkan selain Jakarta, ada dua kota yang untuk pertama kalinya Coldplay menggelar konser di sana. Kedua kota tersebut adalah Kaohsiung, Taiwan (11 November 2023) dan Kuala Lumpur, Malaysia (22 November 2023).“Ini konser pertama mereka di Kaohsiung, Jakarta, dan Kuala Lumpur," tulis PK Entertainment.Coldplay sendiri sudah merilis jadwal tur konser mereka di Asia dan Australia. Berikut jadwal lengkapnya.Penjualan tiket konser Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta akan mulai dijual pada 19 Mei 2023. Pihak promotor juga membuka penjualan tiket presale pada 17 dan 18 Mei.Semua penjualan tiket dibuka mulai pukul 10.00 WIB dan dapat dibeli di situs ini COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2023.“Tiket akan dijual secara eksklusif di coldplayinjakarta.com. Informasi lebih lanjut tentang kategori tiket, tata letak, dan harga akan segera tersedia,” tulis @pkentertainment.id.Tiket pra-jual dapat dibeli pada 17 dan 18 Mei, dan penjualan reguler akan dimulai pada 19 Mei melalui situs ini COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2023