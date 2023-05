Ada Jakarta dan Kuala Lumpur, Ini Update Jadwal Resmi Konser Coldplay di Asia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jadwal Penjualan Tiket Konser Coldplay di Indonesia

(PRI)

Jakarta: Kabar kepastian konser Coldplay di Indonesia akhirnya terjawab. Band asal Inggris tersebut dipastikan hadir di Jakarta, pada tanggal 15 November 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini diumumkan langsung oleh Coldplay di sosial media mereka.Sebelumnya, rumor konser Coldplay di Indonesia sudah menjadi pembicaraan hangat. Hanya saja, beberapa hari yang lalu jadwal konser Chris Martin cs di Indonesia belum tercantum di situs resmi Coldplay.Kali ini, kepastian manggung Coldplay di GBK tak hanya diumumkan lewat media sosial mereka. Namun di situs resmi mereka juga sudah dirilis jadwal terbaru konser Coldplay di Asia dan Australia.Nantinya, Coldplay bakal singgah di Tokyo (6 & 7 November 2023), Kaohsiung (11 November 2023), Perth (18 November 2023), Jakarta (15 November 2023), dan Kuala Lumpur (22 November 2023).Penjualan tiket konser Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta akan mulai dijual pada 19 Mei 2023. Pihak promotor juga membuka penjualan tiket presale pada 17 dan 18 Mei.Semua penjualan tiket dibuka mulai pukul 10.00 WIB dan dapat dibeli di situs ini COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2023.“Tiket akan dijual secara eksklusif di coldplayinjakarta.com. Informasi lebih lanjut tentang kategori tiket, tata letak, dan harga akan segera tersedia,” tulis @pkentertainment.id.Tiket pra-jual dapat dibeli pada 17 dan 18 Mei, dan penjualan reguler akan dimulai pada 19 Mei melalui situs ini COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2023.