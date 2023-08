Olivia Rodrigo Rilis Single Baru “Bad Idea Right?”

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Olivia Rodrigo merilis single keduanya tahun ini, "Bad Idea Right?" pada hari Jumat. "Bad Idea Right" adalah single kedua yang dirilis dari album baru yang akan datang, Guts.Petra Collins mengarahkan musik video yang menyertainya, yang memperlihatkan Rodrigo berpesta dengan teman-teman dan kegagalan untuk bersatu kembali dengan mantan kekasih."Haven't heard from you in months/ But I'm out right now and I'm in a mess/ And you call my phone and you're all alone/ And I sense a nuance," nyanyikan Rodrigo dalam klip tersebut sambil terlihat melakukan crowd surfing dan naik di bagian belakang truk pikap di malam hari di tengah hujan. "Meeting you tonight—that's a bad idea, right?"Video tersebut juga menampilkan Tate McRae, Iris Apatow, dan Madison Hu.Pada Kamis malam, Rodrigo mengumumkan single dan video ini di Instagram, dengan menulis, "Aku sangat bersenang-senang membuat lagu ini dengan @dan_nigro di nyc tahun lalu," sebagai referensi bagi produser dan penulis lagu Daniel Nigro."Kami menulis chorus sebagai lelucon tetapi kami sangat menikmati hingga kami membuatnya menjadi sebuah lagu lengkap haha! Saya sangat menikmati proses pembuatan video musik ini bersama teman-temanku," tambah Rodrigo, dengan menandai Apatow, Hu, dan McRae.