KLa Project dan Andra & The Backbone Sukses Hadirkan Nostalgia lewat Konser Bersama

(ASA)

KLa Project telah menggelar konser bersama dengan Andra and the Backbone bertajuk Reminiscing di Bengkel SCBD, Kamis, 25 Mei 2023. Mereka menyanyikan lagu lawas yang membuat penonton bernostalgia.Konser Reminiscing masuk ke dalam rangkaian Road to 35th KLa Project. Lilo berharap konser ini bisa mengobati rasa rindu penonton dan bernostalgia dengan lagu-lagu terbaiknya."Kami berharap dapat mengobati rasa rindu penggemar dan bersama-sama bernostalgia lewat lagu-lagu terbaik kami di acara Reminiscing," kata Lilo, personel KLaHal itu terbukti dengan antusias penonton saat KLa Project mulai membawakan lagu-lagu hit mereka yang masih didengar oleh penggemarnya. KLa Project membuka penampilan dengan lagu "Baiknya" yang dirilis tahun 90an.Lagu-lagu milik KLa Project yang lain juga dinyatakan, seperti "Satu Kayuh Berdua", "Menjemput Impian", "Meski Tlah Jauh", hingga "Tak Bisa Pindah Ke Lain Hati". Namun puncaknya adalah saat KLa Project membawanya lagu "Yogyakarta".Lagu yang telah memiliki lebih dari 17.5 juta pendengar di Spotify ini membuat penonton bernyanyi bersama. Lagu "Yogyakarta" bisa dikatakan masih eksis hingga sekarang.Sebelum KLa Project tampil, Andra and the Backbone dipilih sebagai pembuka konser Reminiscing. Band yang dibentuk pada 2007 silam ini juga telah membuat penonton bernostalgia sejak awal konser dimulai.Lagu "Jalanmu Bukan Jalanku" dipilih menjadi lagu pembuka. Setelah itu, Andra and the Backbone melanjutkannya dengan lagu-lagu hit yang lain, seperti "Lagi dan Lagi", "Tunggu Aku", "Sempurna", hingga "Musnah".Andra and the Backbone juga membawakan dua buah lagu milik Dewa 19, yakni "Kangen" dan "Separuh Nafas". Tidak berhenti di sana, Andra and the Backbone menutup penampilannya dengan lagu "Hitamku".(Rafi Alvirtyantoro)