Hodgepodge Superfest 2018 Mencampuradukkan Musisi Lokal dan Internasional

Java Festival Production bekerjasama dengan SuperMusic.id menggelar Hodgepodge Superfest, panggung musik kolaborasi musisi lokal dan internasional.Penampil dari dalam negeri menggandeng beberapa nama musisi lintas genre di antaranya The SIGIT, The Brandals, Tomorrow People Ensemble x Eka Annash, Rendy Pandugo, Endah N Rhesa Extended, Soundwave, Onar, The Trees & The Wild, Barefood, 70sOC, dan SoftAnimal.Ada juga sejumlah nama penampil lain dari luar negeri yang turut memeriahkan acara seperti The Libertines, All Time Low dan rapper Lil Yachty.Dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, pemilihan nama penampil berdasarkan hasil kurasi tim program penyelenggara acara."Kami kurasi dulu, kami cari-cari dari berbagai platform, YouTube, Spotify, SoundCloud kami dengarkan satu-satu. Kami juga cari yang memang up and coming. Jadi discovery platform konsepnya. Untuk Hodgepodge Superfest sesuai dengan namanya yang artinya campur aduk, rock, pop, indie, R&B kami satukan semuanya," papar Nakita Dompas selaku anggota tim program Java Festival Production.Hodgepodge Superfest akan digelar pada 1-2 September 2018 bertempat di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta.(ELG)