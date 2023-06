Dimeriahkan YOASOBI, Segini Harga Tiket Konser Coldplay di Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harga Tiket Konser Coldplay di Jepang

Kategori B: 12.000 yen atau Rp1.2 juta Kategori A: 16.000 yen atau Rp1.7 juta Kategori S: 20.000 yen atau Rp2.1 juta Tiket Balcony: 25.000 atau Rp2.6 juta Supernova: 20.000 yen atau Rp2.1 juta (tiket presale) Tiket Gold: 50.000 yen atau Rp5.3 juta (termasuk akses terdekat ke panggung, pintu masuk khusus, dan merchandise eksklusif)

Box Seats (4 kursi): 100.000 yen atau Rp10,6 juta Box Seats (5 kursi): 125.000 yen atau Rp13.3 juta Box Seats (6 kursi): 150.000 yen atau Rp15,9 juta Box Seats(7 kursi): 175.000 yen atau Rp18,6 juta Box Seats (8 kursi): 200.000 yen atau Rp21.2 juta Box Seats (9 kursi): 225.000 yen atau Rp23,9 juta Box Seats (10 kursi): 250.000 yen atau Rp26,6 juta

Jakarta: Coldplay resmi mengumumkan special guest untuk konser di Jepang pada November mendatang Superduo YOASOBI bakal menjadi tamu spesial konser band asal Inggris itu selama dua hari pada 6 dan 7 November 2023 di Tokyo Dome..“YOASOBI telah diputuskan untuk tampil sebagai tamu spesial untuk konser di Jepang! YOASOBI akan muncul pada 11/6 dan 11/7,” tulis pengumuman Live Nation Jepang di laman resminya, seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 13 Juni 2023Pemilihan YOASOBI sebagai special guest konser Coldplay bertajuk "Music of the Spheres World Tour" di Jepang ini menarik banyak perhatian. Pasalnya, grup duet yang memiliki dua personil, yakni Ayase dan Ikura ini tengah naik daun.Lagu-lagunya sendiri sangat populer, mulai dari Gunjou, Ano Yume Wo Nazotte (Tracing That Dream), dan yang sangat terkenal di TikTok Yoru ni Kakeru (Racing into the Night). Selain berseliweran di media sosial Yoru ni Kakeru juga menjadi lagu yang YOASOBI yang paling banyak diputar di Spotify.Selain itu, lagu terbaru mereka berjudul Idol yang merupakan lagu pembuka anime Oshi no Ko juga sangat terkenal. Bahkan lagu tersebut menempati puncak chart Billboard Global Excl. US edisi 10 Juni 2023. Selain itu, video klip lagu tersebut sudah ditonton 164 juta kali di YouTube.Dikutip dari TimeOut tiket konser Coldplay dijual pada 17 Mei untuk penjualan melalui lotre. Sementara bagi yang tidak mendapat tiket melalui lotre bisa membeli tiket pada 17 Juni 2023.Dilansir dari laman Live Nation Jepang, ada enam kategori tiket dan tujuh kategori Box Seats. Berikut detail harga tiket konser Coldplay di Tokyo:Box Seat merupakan tiket untuk kelompok yang berisi empat sampai sepuluh orang. Berikut daftar harganya:Berdasarkan pantauan Medcom.id terdapat beberapa kategoti Box Seats yang sudah sold out, yakni Box Seats 5 kursi, 6 kursi, 7 kursi, 8 kuris, dan 10 kursi.Itu tadi daftar harga tiket konser Coldplay. Gimana obat Medcom tertarik nonton Coldplay plus YOASOBI di Jepang? Kalau kata netizen ini namanya menang banyak lho.