Musisi Australia-Filipina Grentperez Rilis Single Patah Hati Berjudul Clementine

Menyusul kesuksesan dua single pertama yang membahas indahnya jatuh cinta, musisi Australia-Filipina grentperez hari ini merilis single terbarunya berjudul “Clementine”. Kali ini topik seputar patah hati dan sulitnya melupakan seseorang dibahas oleh musisi berumur 19 tahun tersebut di lagu terbarunya.“‘Clementine’ bercerita tentang rasa kasih sayang kuat yang akan terus ada bahkan jika kamu mencoba untuk menghapus ingatanmu, dan kamu akan jatuh cinta kembali kepada orang tersebut. Lagu ini sangat terinspirasi dari film Eternal Sunshine of the Spotless Mind sampai-sampai aku meminjam nama karakter utama di film tersebut sebagai judul lagu ini. Lagu ini juga bercerita tentang sifat manusia dan tentang lingkungan sekitar kita dan betapa semua hal yang kita ingat dapat berubah, namun tidak untuk perasaan dan intuisi kita,” ujar grentperez mengenai “Clementine” yang diproduseri oleh Linden Jay, produser musik yang sebelumnya telah memproduseri Doja Cat dan Joji.Meski lagu terbaru grentperez menjelajahi sisi lain dari rasa cinta, penyanyi yang dikenal di YouTube lewat seri video “sing u to sleep” tersebut masih tetap membawakannya dengan gaya bernyanyi khas grentperez yang mendayu-dayu dan penuh perasaan.Single perdana grenteperez, “Cherry Wine”, dirilis September lalu dan mendapatkan dukungan dari MTV Asia, VH1 India, SEA Today (Indonesia), ABS-CBN (Filipina), Nylon Manila dan berbagai publikasi ternama lainnya, bahkan masuk ke chart Viral 50 Spotify Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Single ke-2-nya, "My Heart It Beats For You", yang dirilis bulan lalu adalah lagu kolaborasi antara grentperez dengan para pendengarnya. Selain ia tulis secara langsung melalui Twitch dengan bantuan para penggemarnya yang ikut menyumbangkan sejumlah lirik, baru-baru ini grentperez merilis "Official Community Music Video" lagu tersebut yang menampilkan berbagai kiriman video dari para pendengarnya di seluruh dunia.Pandemi yang melanda kita semua dihabiskan oleh grentperez untuk mengasah kemampuan menulis lagunya dan membentuk sound-nya sendiri. Kini ia memiliki segudang materi bernuansa bedroom pop yang akan menggugah sisi romantis kita semua. Lahir di Australia, grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina. Saat tumbuh dewasa ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild. Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu “Lemonade” dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking.Di tahun 2013 ia akhirnya memulai channel YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers dan 30 juta view hingga hari ini. Pada 2020, grentperez berada di persimpangan jalan antara melanjutkan kuliah atau menjadi seorang musisi. “Pilihannya adalah kuliah atau bermusik,” ujarnya. “Tebak mana yang akhirnya aku pilih?”grentperez mengingat apa yang kedua orang tuanya katakan saat ia memutuskan untuk bermusik secara full time, “Saat aku drop out dari kuliah, kedua orang tuaku sangat tidak apa-apa dengan keputusanku, aku rasa mereka mengerti bahwa aku ingin mengambil sebuah resiko dan mereka percaya bahwa aku tidak akan kehilangan arah jika seandainya aku tidak berhasil. Aku tahu mereka pendukung terbesarku dan aku sangat bersyukur memiliki mereka sebagai orang tuaku.”Saat ditanya mengenai pandangan tipikal orang tua Asia mengenai pendidikan, ia tertawa dan menjawab, “Ada saat -saat di mana mereka bertanya “Apakah kamu yakin?”, “Jadi kamu tidak akan melanjutkan kuliah”, “Kamu tetap bisa menjadi dokter”,”Meski grentperez tidak memiliki rencana menjadi dokter dalam waktu dekat ini, ia siap merilis karya-karya terbarunya dalam beberapa bulan ke depan.