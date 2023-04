Maiya Rilis Single "Bleed for Me" tentang Pengorbanan dalam Hubungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Maiya Deviatkova, model sekaligus penyanyi-penulis lagu, merilis single baru bertajuk "Bleed For Me." Single ini dirilis melalui label Sinjitos Collective, bertema tentang kompromi dan pengorbanan dalam relasi cinta."Perubahan adalah resep kemajuan di tengah stagnasi. Pada 'Bleed For Me' saya meminta pasangan saya untuk berkompromi dan berusaha - seperti saya pun berusaha - untuk kebaikan hubungan kami. Lagipula, it takes two to tango," kata Maiya dalam keterangan pers.Ini adalah single kedua dari Maiya setelah sebelumnya merilis "Touched" pada 2021. Maiya sendiri bekerja sama dengan Joseph "Iyub" Saryuf (Santamonica, Direct Action) sebagai co-writer sekaligus produser.Iyub sendiri menerjemahkan single terbaru Maiya sebagai "musik elektronik dengan soul, dengan bassline soul dan funk yang groovy serta elemen akustik yang kental."Iyub juga bertindak sebagai sutradara video musik "Bleed For Me." Dalam video musik itu, Maiya bermain dengan cahaya yang redup-terang, dengan nuansa retro-futuristik. Ini merepresentasikan sosok Maiya.