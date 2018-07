Candi Borobudur Tetap Buka untuk Umum Selama Konser Mariah Carey Berlangsung

Pihak promotor acara PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero menegaskan kawasan wisata Candi Borobudur akan tetap dibuka jelang dan saat konser Mariah Carey berlangsung."Venue (Candi Borobudur) tetap dibuka. Kami persiapannya bisa empat hari sebelumnya tapi tidak akan mengganggu pengunjung reguler. Kami tetap menerima tamu seperi biasa. Wisatawan masih bisa hadir. Malah karena ini pertunjukan internasional, ini akan menjadi atraksi. Mereka bisa melihat set up untuk konser internasional," ujar Edi Setijono selaku Direktur Utama PT. TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko usai jumpa media di Kafe Sinergi, Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Pintu khusus penonton dan pengunjung konser akan dibedakan, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur."Pintunya nanti berbeda. Jadi kami akan menyiapkan akses pintu masuk untuk pertunjukan ini. Prinsipnya tidak akan mengganggu wisatawan yang berkunjung ke Borobudur," kata Tio.Untuk personel keamanan telah dipersiapkan. Soal kebersihan pihak PT. TWC ikut menjamin akan tetap menjaga kebersihan area wisata. "Otomatis, karena itu tugas kami. Menjaga dan tidak merusak," sambung Tio.Tiket konser Mariah Carey dibagi menjadi lima kategori di antaranya Super VVIP via On Call Rp12,5 juta, Diamond Rp7 juta, Platinum Rp3,5 juta, Gold Rp2 juta dan Festival Rp1juta. Dari total 7 ribu lembar tiket, kategori Festival sebanyak 1.500 tiket telah habis terjual."Yang Festival sudah habis. Jadi, mohon maaf," kata Palwoto selaku Project Director PT. TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.Sementara tiket Super VVIP juga telah dikonfirmasi nyaris terjual dan menyisakan sekitar 5-6 lembar tiket.PT. TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko bekerjasama dengan Rajawali Indonesia Communication selaku konsultan. Mereka juga menggandeng pihak BUMN seperti Patra Jasa dan perhimpunan bank pemerintah (HIMBARA) yaitu Bank BNK, BRI, Mandiri dan BTN.Konser Mariah Carey bertajuk Borobudur Symphony akan dihelat di Taman Lumbini, Pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada 6 November 2018. Konsep mengusung konser tunggal tanpa opening act. Mariah Carey ikut memboyong 25 anggota big band yang mengiringinya beraksi di atas panggung.(ELG)