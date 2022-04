Slowright, Band SKA asal Malang Rilis Album Mini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bicara mengenai band Ska dari Malang, Youngster City Rockers sempat mengharubiru sejak 2004. Sempat merilis single Hujan via DoggyHouse Records di bulan Juli 2017, mereka kemudian vakum. Lucky (Vokal) kemudian membentuk Slowright pada 10 Oktober 2020 bersama Jono (Drum), Raja (Gitar) Aria Black (Trombone), Baihaqi (trompet) dan Peter Rahmani (Bass). "Slowright" sendiri adalah penggalan kata yang bisa diartikan "let it flow (mengalir), take it easy dan relax," yang di kutip dari bahasa slang keseharian.11 Oktober 2021 Slowright merilis mandiri single "Satu", dibarengi dengan pesta perilisan di kota sendiri lanjut tur promo ke Yogyakarta. Di kota inilah mereka dipertemukan dengan DoggyHouse Records yang kemudian bekerjasama untuk merilis single Jejak via kanal digital pada 4 Juni 2021.Setelah peluncuran single "Jejak" yang diikuti promo tour ke beberapa kota, Slowright kembali masuk studio untuk sebuah mini album. Dalam EP ini Slowright mencoba meramu sesuatu yang tidak biasa dari musik Ska kebanyakan di Indonesia. Setiap personel memiliki pengaruh musik yang mengakar dan berbeda-beda mulai dari Ska, Reggae, Dub, Pop, Jazz, Swing, Rap dan Groove DnB. Semua itu dipadukan tanpa menghilangkan benang merah dari unsur Ska itu sendiri.Dalam mini album yang diberi judul BELIEVE ini, Slowright berkolaborasi dengan beberapa musisi diantaranya MetzDub “Dubyouth”, Awkey dan Lola Mahero (DJ). Selain itu salah satu lagu yang berjudul Slowriders dibuat dengan beberapa versi yang berbeda, diantaranya versi rap yang dikerjakan oleh Eyesthetic, serta versi drum & bass yang diberi sentuhan remix oleh MetzDub. Lagu yang awal terciptanya dari teman-teman Youngster City Rockers ini dibikin beberapa versi karena Slowright ingin Slowriders (sebutan penggemar Slowright) bisa dinikmati oleh banyak pendengar dari segment yang berbeda-beda. BELIEVE sendiri terdiri dari lima 5 track.Album mini BELIEVE akan tersedia di platform streaming digital mulai 13 Mei 2022 via DoggyHouse Records.