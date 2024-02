Advertisement

(ELG)

Musik video The Beatles bertajuk "I'm Only Sleeping" memenangi Grammy Awards 2024 dalam kategori Best Music Video. Diketahui, musik video tersebut dibuat dengan 1.300 lukisan cat minyak."Film terindah karya Em Cooper dibuat dengan 1.300 bingkai yang dilukis dengan tangan dan menyertai lagu untuk edisi khusus album "Revolver"," dikutip dalam unggahan akun Instagram @thebeatles.Melalui unggahan tersebut, pengelola Instagram The Beatles memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada Sutradara Em Cooper, dan Produser Jonathan Clyde, Sophie Hilton, Sue Loughlin dan Laura Thomas."Itu adalah proyek langsung yang saya rasakan sejak awal, dan entah bagaimana momentum itu membawa saya hingga akhir," ucap Cooper tentang video tersebut, dikutip dari Animation World Network (awn.com).Sejak kecil, Ia mengakui kagum dengan The Beatles dengan kebiasaannya mendengarkan lagu dalam kaset di mobil. Baginya, lagu itu dapat membangkitkan keadaan memesona, lesu, dan melamun. Bagaimana proses pembuatan musik video tersebut?Artis dan sutradara Em Cooper menciptakan seluruh bagian video dengan mimbar animasi di atas lembaran seluloid. Melansir awn.com, ia mengecat 1.300 bingkai satu per satu dengan cat minyak yang menghabiskan waktu berbulan-bulan.Meskipun terlihat melelahkan, Cooper menyebut proses tersebut menjadi kegembiraan bagi dirinya, dikutip dari Far Out Magazine. Lagu ini dirilis tahun 1966 dengan menampilkan harmoni yang merdu dan metode rekaman eksperimental menggunakan pendekatan perintis band dalam album tersebut.Melansir awn.com, album yang diperbarui berisi campuran studio baru dan lagu edisi khusus diperluas. Selain Paperback Writer dan Rain EP, penambahan rekaman dan demo sesi lagu akan dirilis.Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke 66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024, waktu setempat.