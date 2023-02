3 Composers Gandeng Pesinetron Hana Saraswati di Lagu Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Grup vokal 3 Composers merilis single terbaru berjudul "Everything Is You". Di lagu ini, Bemby Noor, Tengku Shafick dan Mario Kacang menggandeng pesinetron Hana Saraswati sebagai rekan kolaborasi.Proyek kerja sama 3 Composers bersama Hana memang bagian dari program mereka yang mengajak sejumlah artis untuk berkolaborasi. Mereka sengaja memilih artis-artis yang bukan berasal dari dunia musik."Kami memang ngajak kolaborasi bukan dari industri musik, tapi dari seni peran, film, dan sinetron. Emang ada rasa penasaran juga aktor atau aktris biasanya berakting, kira-kira kalau nyanyi gimana. Itu tujuannya 3 Composers kolaborasi," kata Bemby Noor di Jakarta.Lagu "Everything Is You" berkisah tentang sepasang kekasih yang harus menjalani pasang surut suatu hubungan. Di tengah cobaan yang datang, mereka tetap tak terpisahkan."Cerita biasa, sepasang kekasih pasti ada proses up dan down. Buat dia walaupun dia sering nyakitin pasangannya, dia ingin pergi, ternyata enggak bisa. Ternyata baru sadar bahwa, tak bisa tanpamu," jelas Tengku.Selain bersama Hana Saraswati, 3 Composers juga berkolaborasi dengan artis lain seperti Rizky Billar dan Nicky Tirta. Lagu-lagu kolaborasi itu masuk dalam album terbaru 3 Composers yang berjudul The Journey of 1 Decade 3 Composers."Rencana yang pasti 10 lagu dalam satu album ini. Kolaborasinya yang sudah kita rilis tiga bareng Rizky Billar, Nicky Tirta, dan Hana," ucap Tengku Shafick.