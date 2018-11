Pee Wee Gaskins Berencana Rilis Album di Tahun Politik 2019

Grup pop punk Pee Wee Gaskins punya rencana merilis album baru pada 2019. Meski pada tahun itu bertepatan dengan pemilihan presiden, mereka mengaku tidak terpengaruh. Hal itu justru memicu Pee Wee Gaskins untuk membuktikan bahwa mereka membawa pesan damai di tengah dinamika politik."Kami mengalami juga pada 2014 (tahun politik dan mereka merilis album Extended Play). Kami ingin jadi medium menyampaikan (pesan bahwa) politik enggak seharusnya bentrok," ujar Dochi, bassist Pee Wee Gaskins, saat ditemui di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 November 2018.Sayangnya, Pee Wee Gaskins belum menentukan tema besar album mendatang, mereka baru sampai tahap aransemen lagu.Dochi menyampaikan bahwa album mendatang mereka punya standar musikalitas dan teknis yang baru. Hal itu dikarenakan album terkini mereka, Salute to 90's, dikerjakan dengan sangat baik dan jadi barometer baru Pee Wee Gaskins dalam menggarap album."Album setelah Salute to 90's harus beda, minimal lebih bagus dari Salute to 90's."Salute to 90s (2008) merupakan album aransemen ulang lagu-lagu hit dari band era 1990-an dan 2000-an awal. Beberapa lagu yang mereka aransemen ulang adalah Dan milik Sheila On 7, Salah milik Potret dan Kangen milik Dewa 19.(ASA)