Mantap! Niki Zefanya Masuk Nominasi MTV Europe Musik Award 2022

Jakarta: Kabar membanggakan datang dari penyanyi Niki Zefanya . Ia masuk dalam nominasi MTV Europe Musik Award ( MTV EMA ) 2022 kategori Best Asia Act.Hal itu diungkapkan Niki Zefanya melalui akun Twitter. "pilih saya untuk tahun ini @mtvema," cuit dia, dikutip Sabtu, 22 Oktober 2022.Niki Zefanya bersaing dengan Maymay Entrata (Filipina), SILVY (Thailand), The Rampage dari Exile Tribe (Jepang), dan Tommorow X Together (Korea Selatan). MTV EMA 2022 akan diselenggarakan pada 13 November 2022 di Düsseldorf, Jerman.Netizen pun memberikan dukungan pada pelantun Low Key itu. Mereka menyatakan sudah memilih Niki Zefanya secara online."bimbang karna ada txt juga, tapi tetap memilih Niki hahayyyy," ucap @kucingkej****."LETS GO NIKI," kata @panep****."Kamu pantas menang," tutur @Ilham4065****.Bagi Anda yang mendukung Niki Zefanya untuk memenangkan MTV EMA 2022 kategori Best Asia Act, silakan pilih dia melalui link ini.