Tunai Sudah Mimpi Voice of Baceprot Tampil di Festival Metal Terbesar Wacken Open Air

Trio rock Voice Of Baceprot kembali membuat sejarah melalui kunjungannya di Denmark dan Jerman. Kedatangan mereka ke Denmark dan Jerman adalah untuk melanjutkan SUPERMUSIC Fight Dream Believe European Tour 2022 mereka.Dari Jerman, ketiganya beserta para kru menyeberangi lautan untuk sampai ke ibu kota Denmark, Kopenhagen. Penyebrangan itu dilakukan setelah ketiganya tampil di Valkhof Festival 2022. Sesampainya di sana, mereka mengikuti sesi meet and greet yang diselenggarakan oleh KBRI Kopenhagen sebagai kegiatan di hari pertama mereka.Voice Of Baceprot akhirnya tampil perdana pada tanggal 2 Agustus 2022 di Denmark. Mereka bermain di Spillestedet Stengade, salah satu tempat musik legendaris di Kopenhagen. Pertunjukan ini sungguh di luar ekspetasi. Pertunjukan ini ditandai sebagai pertunjukan terliar mereka karena tiket terjual habis, pertama kali di tempat tersebut dalam sepuluh tahun terakhir. Pertunjukan dimulai pukul 8 malam. Saat mereka naik ke panggung, mereka menyalurkan energinya seperti sengatan listrik. Pertunjukan itu sendiri merupakan acara yang tak terlupakan bagi bandnya. Setelah mereka menyelesaikan tur di Denmark, VOB pergi ke Jerman. Penampilan mereka di Wacken Open Air 2022 telah dinantikan.Lalu pada Kamis, 4 Agustus 2022, VOB diundang untuk menjadi pembicara di festival yang diselenggarakan oleh Let Women Do The Talking. Mereka dijadwalkan menjadi pembicara di Welcome To The Jungle Stage dan LGH Clubstage. Acara tersebut menampilkan tokoh-tokoh Wanita terkemuka dari industri musik, terutama dalam metal dan rock. Presiden Metal Blade Records, Tracy Vera, Jenny Douglas dari 5B Artists + Media, dan drummer Dead Label, Claire Percival hadir dalam acara tersebut.Kemudian mereka memberikan penampilannya di Wacken Open Air 2022 pada Sabtu, 6 Agustus 2022. Wacken Open Air sendiri menjadi salah satu destinasi impian terbesar para band cadas dari seluruh dunia. Festival tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1990 dan diadakan setiap tahun di bagian utara Jerman, Wacken. Kiblat bagi para headbanger dan metalhead dari seluruh dunia, VOB pun berkesempatan untuk mewujudkan impian mereka.VOB tampil sekitar pukul 2 siang di panggung Headbanger Stage. Penampilan mereka disambut dengan tepuk tangan yang meriah dan dikeremuni lautan orang-orang yang menyemangati dan meraungkan mereka. Namun, tidak ada yang seemosional Marsya, Widi, dan Sitti, yang sedang menjalani mimpinya.VOB membuka penampilan mereka dengan single terbarunya, “[NOT] PUBLIC PROPERTY”. Selama pertunjukan lagu tersebut, mereka sukses mempertahankan antusiasme para penonton. Kepala dibenturkan, klakson dibunyikan, dan mereka lagi-lagi membuat penonton bernyanyi dan menyanyikan lagu mereka. Mendekati lagu “God, Allow Me (Please) to Play Music”, VOB menunjukkan senyum terlebar. Mereka meninggalkan panggung dan kerumunan para penonton bertepuk tangan, bersorak dengan gembira setelah menyaksikan penampilan bersejarah dari ketiganya.Penampilan VOB di Wacken Open Air 2022 menjadi tanda berakhirnya SUPERMUSIC Fight Dream Believe European Tour 2022. Mereka diharuskan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan pertunjukan mereka di Bangkok, Thailand pada 27 Agustus 2022 mendatang. Petualangan mereka akan terus berlanjut!Simak wawancara eksklusif Medcom.id bersama Voice of Baceprot dalam program Shindu's Scoop di bawah ini:(Stephine Auxiliadora Nauliani)