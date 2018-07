Hadiri We The Fest 2018, Jokowi Puji Penampilan WSATCC

: Presiden Joko Widodo menyempatkan diri datang ke festival musik tahunan We The Fest 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada hari ketiga, Minggu, 22 Juli 2018. Jokowi hadir jelang petang, ketika White Shoes & The Couples Company (WSATCC) tampil di panggung utama.Selain Paspampres, Jokowi tampak didampingi Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan pengamat musik Adib Hidayat. Saat mereka datang, WSATCC sedang membawakan Lembe-lembe dari album Menyanyikan Lagu-lagu Daerah.Perhatian penonton langsung teralihkan."Selamat datang Bapak Presiden," sapa Sari WSATCC dari atas panggung, sebelum membawakan Tam Tam Buku."Ya (WSATCC) bagus, lagu-lagu daerah digarap kekinian, ada aransemen lagi sehingga dicocokkan dengan masa saat ini. White Shoes bagus," kata Jokowi kepada wartawan sebelum bertolak dari JIExpo Kemayoran.Setelah panggung utama, Jokowi, Triawan, dan Adib berpindah ke arena lain. Dalam perjalanan, Jokowi sering terhenti untuk melayani permintaan foto dari penonton WTF, yang sebagian besar anak-anak muda.Dia juga mampir ke lapak pernak-pernik resmi dan membeli kaos. Ketika mampir, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka ternyata juga sedang berada di WTF. Mereka mengobrol singkat sebelum Jokowi pindah ke arena panggung dalam ruangan.Namun sayang, Kimokal sudah mengakhiri pertunjukannya sebelum jeda Maghrib. Jokowi pun bertolak dari arena WTF. Dalam perjalanan menuju kendaraan, banyak penonton yang masih mendekat untuk meminta foto. Jokowi melayani mereka hingga sesaat sebelum masuk mobil.Ini bukan kali pertama Jokowi menghadiri festival musik. Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi gelaran We The Fest 2017 dan menyempatkan diri melihat penampilan musisi asal Inggris, Shura.We The Fest 2018 digelar selama tiga hari sejak Jumat, 20 Juli.(DEV)