SHINee baru saja comeback dengan lagu terbaru mereka yang berjudul "Don't Call Me". Lagu tersebut berhasil meraih posisi No. 1 tangga lagu Soompi di minggu pertama bulan Maret 2021.Dilansir dari Soompi, lagu ini menunjukkan kekuatan di semua sumber tangga lagu. Bahkan, juga memenangkan empat acara musik."Don Don't Call Me" adalah lagu utama dari album studio ketujuh SHINee dengan judul yang sama. Lagu ini merupakan lagu dansa hip hop dengan bass 808 yang intens dan suara synth, dan liriknya mengekspresikan emosi seseorang yang telah dikhianati oleh cinta.Sedangkan pada chart di No. 2, ditempati oleh BTS dengan lagu "Dynamite". Hit internasional jangka panjang ini tetap kuat meskipun dirilis lebih dari setengah tahun yang lalu.Kemudian, ada lagu yang minggu lalu menempati No. 1, yakni lagu berjudul "Celebrity" milik IU. Pada minggu pertama bulan Maret, lagu ini turun dua peringkat ke peringkat 3.Berikut ini daftar lengkap tangga lagu Soompi untuk kategori lagu K-Pop di minggu pertama Maret 2021.Album: SHINee Vol. 7, Don't Call MeArtis / Band: SHINeeMusik: Kenzie, Jointz, BellLirik: KenzieGenre: Pop / DanceAlbum: Album Spesial BTS, BEArtis / Band: BTSMusik: Stewart, AgombarLirik: Stewart, AgombarGenre: Pop / DanceAlbum: IU Digital Single, CelebrityArtis / Band: IUGenre: Pop / DanceAlbum: Blackpink Vol. 1, AlbumArtis / Band: BlackpinkMusik: Teddy, 24, Jennie, Lee, Haywood, R. Tee, GuettaLirik: Teddy, L0REN, Jisoo, Jennie, Danny ChungGenre: Pop / DanceAlbum: Album Mini HyunA,I’m Not CoolArtis / Band: HyunAMusik: Yoo Gun Hyung, Space OneLirik: Psy, HyunA, DAWNGenre: Pop / Dance