Bio One Ingin Serius Bermusik Usai Main Drama Seri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktor Bio One memerankan drama seri berjudul Write Me A Love Song . Ternyata, drama dengan 10 episode itu membuatnya ingin serius dalam bermusik."Ada rencana setelah peran ini mungkin aku akan lebih serius di musik, karena dapat banyak banget tentang musik kan," tutur Bio One kepada wartawan."Mungkin aku bakal keluarin lah satu atau dua lagu untuk berkancah di dunia musik ya walaupun masih baru banget hitungannya," tambahnya.Bio One mengaku mempelajari sejumlah hal baru tentang musik. Di antaranya, mengenai kunci-kunci yang kompleks, teori-teori musik, irama, hingga harmonisasi.Meskipun demikian, ia berencana mengikuti kursus vokal untuk melatih kemampuan suaranya. Dia juga akan mengasah kemampuannya bermain instrumen musik secara serius."Kalau ini kan aku berakting sebagai musisi. Tapi untuk jadi musisi benaran aku rasa kapasitas dan skill-ku masih jauh banget. Jadi harus belajar lagi lebih jauh untuk menjadi musisi benaran," akunya.Sementara itu, Write Me A Love Song merupakan serial komedi romantis dengan konsep musikal. Tayangan ini diperankan oleh Bio One, Dinda Kirana, Marsha Aruan, Naomi Zaskia, Omar Daniel, dan Andri Mashadi.Serial Indonesia ini menceritakan tentang penulis lagu bernama Valentino Kun (diperankan Bio One). Dia adalah penyanyi yang terobsesi untuk menulis lagu cinta, namun belum pernah merasakan jatuh cinta. Ia pun berpikir untuk jatuh cinta agar bisa membuat lagu cinta yang layak didengar publik.