Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut merupakan daftar nominasi AMI Awards 2021:

BIDANG UMUM



PENDATANG BARU TERBAIK TERBAIK

ALBUM TERBAIK TERBAIK

KARYA PRODUKSI TERBAIK TERBAIK

BIDANG POP

ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK

ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK

DUO/GRUP POP TERBAIK

PENCIPTA LAGU POP TERBAIK

PENATA MUSIK POP TERBAIK

ALBUM POP TERBAIK

Halaman Selanjutnya

BIDANG JAZZ ARTIS JAZZ…

Ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) kembali hadir di layar kaca Indonesia tahun ini. Panitia mengumumkan daftar nomimasi AMI Awards 2021.AMI Awards yang merupakan ajang penghargaan industri musik tertinggi di Indonesia kembali hadir dengan tema "Spirit of Creativity". Ajang ini telah membuka pendaftaran lagu secara online bagi musisi dan produser lagu mulai dari Mei-Juli 2021.AMI Awards telah menerima sebanyak 4645 lagu ke dalam daftar lagu karya produksi single ataupun album yang rilis dalam periode 1 juli 2020-30 juni 2021. Angka tersebut meningkat sebanyak 60 persen dari daftar lagu yang masuk pada tahun 2020 yang hanya mencapai 2973 lagu.Hal tersebut menunjukkan produktivitas musisi Indonesia yang meningkat selama masa pandemi covid-19 ini. Ketua Umum AMI Awards Dwiki Dharmawan mengatakan, banyak sekali kolaborasi menarik antar musisi yang terjadi di tahun ini."Banyak sekali kolaborasi yang seru-seru dan juga sangat mencengangkan, aransemen di tahun ini juga cukup banyak,” kata Dwiki dalam konferensi pers AMI Awards via Zoom pada Senin, 18 Oktober 2021.Ia pun menyatakan, karya-karya para musisi senior Indonesia tidak kalah heboh dibanding dengan musisi pendatang baru di Indonesia. Hal ini menunjukkan kreativitas dan produktivitas musisi senior masih tetap bertahan di tengah pergeseran warna musik yang pesat seperti sekarang ini."Disamping karya-karya yang baru, ini menunjukkan senior- senior yang sudah lama berada di puncak industri musik Indonesia pun tidak ketinggalan dengan yang baru, mereka tetap berkarya dan bertahan," lanjutnya.AMI Awards akan menggelar malam puncaknya pada 15 November 2021 dengan mempersembahkan 55 kategori dan 3 penghargaan khusus yaitu, Lifetime Achievement, Legend Wards, dan Dedikasi Musik.Anneth – Mungkin Hari Ini Esok Atau NantiDere – KotaKaleb J – It’s Only MeMisellia – Akhir Tak BahagiaNovia Bachmid – Ingin Jatuh CintaNuca – KagumRaissa Anggiani – Losing Us99 – Marcello TahitoeArTi Untuk Cinta – Arsy Widianto, Tiara AndiniIt’s Personal – RaisaSee You Someday – Rendy PandugoSemar & Pasukan Monyet – Ardhito PramonoSolipism 0.2 – PamungkasBahasa Kalbu – Raisa, Andi RiantoBelum Siap Kehilangan – Stevan PasaribuCuek – Rizky FebianI Just Couldn’t Save You Tonight – Ardhito Pramono, AurelieMungkin Hari Ini Esok Atau Nanti – AnnethUnlock The Key – Isyana SarasvatiAnneth – Mungkin Hari Ini Esok Atau NantiBunga Citra Lestari – 12 Tahun TerindahLyodra – Tentang KamuRaisa – Tentang DirimuTiara Andini – 365Yura Yunita – TenangAndmesh – Tiba TibaJudika – Putus atau TerusMikha Angelo – Middle GroundPamungkas – Risalah HatiRizky Febian – Makna CintaStevan Pasaribu – Belum Siap KehilanganJuicy Luicy – LantasMaliq & D’Essentials – BilangMocca – Simple I Love YouNoah – Badai Pasti BerlaluRAN – Orang Yang Paling KubenciAde Nurulianto – Tanpa Batas WaktuAnneth Delliecia – Mungkin Hari Ini Esok Atau NantiDavid Albert, Agie Prakasya, Indra Titans – Belum Siap KehilanganLaleilmanino – Sabda RinduRizky Febian – Makna CintaYovie Widianto – Cintanya AkuAde Nurulianto – Tanpa Batas WaktuAndi Rianto – Bahasa KalbuAri Renaldi – Duhai SayangDiskoria feat. Laleilmanino – C.H.R.I.S.Y.E.Dwiki Dharmawan – Deru DebuYovie Widianto feat. Adrian Kitut – Cintanya AkuArTi Untuk Cinta – Arsy Widianto feat. Tiara AndiniIt’s Personal – RaisaKalah Bertaruh – Nadin AmizahRaya – Maliq & D’EssentialsSee You Someday – Rendy Pandugo