Punya Kekayaan Rp1,5 Triliun, Kucing Taylor Swift Jadi Peliharaan Terkaya Ketiga di Dunia

Jakarta: Kucing milik musisi Taylor Swift bernama Olivia Benson ramai menjadi perbincangan. Sebab, kucing berjenis Scottish Fold itu masuk dalam daftar hewan terkaya di dunia.Berdasarkan laporan terbaru All About Cats, anabul yang mempunyai telinga melipat itu bernilai 97 juta dollar AS atau setara Rp 1,5 triliun. Olivia pun kini menjadi hewan peliharaan terkaya ketiga di dunia.Ranking ini yang dirilis All About Cats ini dibuat dengan menganalisis akun Instagram hewan peliharaan terkenal dan pemiliknya untuk memperkirakan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan setiap hewan per postingan. Untuk kasus Olivia, proyek di luar Instagram juga diperhitungkan.“Olivia telah menemukan kesuksesan di luar pengaruh Instagram,” tulis laporan All About Cats, seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 8 Januari 2023.“Scottish Fold mendapatkan kekayaannya dengan membintangi beberapa video musik bersama pemiliknya (Taylor Swift), membuat merchandisenya sendiri, dan memiliki akting cemerlang di banyak iklan beranggaran besar, termasuk iklan Diet Coke dan Ned Sneakers,” sambung laporan tersebut.Di atas Olivia ada Nala Cat. Anabul pemilik pemilik makanan kucing premium, Nala Cat. Nala memiliki kekayaan bersih 100 juta dolar AS. Nala menjadi hewan peliharaan terkaya kedua di dunia.Adapun hewan hewan terkaya di dunia adalah Gunther VI. Anjing German Shepherd milik Gunther Corporation ini bernilai 500 juta dollar AS atau setara Rp 7,8 triliun.senilai $100 juta, dan Gunther VI, Gembala Jerman yang dimiliki oleh Gunther Corporation. Kekayaan Gunther IV ini merupakan warisan dari kakek buyutnya Gunther III.Gunther III merupakan anjing peliharaan Countess Karlotta Leibenstein, bangsawan yang berasal dari Jerman. Gunther III mendapat warisan dari majikannya yang meninggal pada 1992.