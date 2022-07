2 Member Positif Covid-19, Konser NCT DREAM Dibatalkan Meski Tiket Sold Out

Surat pembatalan konser

Tiket terjual 16 ribu lembar

Jakarta: Konser grup K-Pop NCT DREAM yang rencananya akan diadakan dengan formasi anggota penuh pada Jumat, 29 Juli, hingga Minggu, 31 Juli, terpaksa batal. Hal tersebut diumumkan secara resmi oleh perusahaan SM Entertainment setelah dua anggota NCT Dream terkonfirmasi covid-19.Pada Senin, 25 Juli, salah satu anggota NCT DREAM, Mark Lee, dinyatakan positif covid-19, sehingga ia harus absen dari konser. Namun, setelah salah satu anggota lainnya, Huang Renjun, terkonfirmasi covid-19, terpaksa konser tersebut harus dibatalkan.Berikut laporan resmi dari SM Entertainment:"Halo.Hari ini (27 Juli) NCT Renjun telah terdiagnosis covid-19. Renjun mengalami gejala yang tidak biasa dan perubahan dalam kondisinya hari ini, sehingga ia melakukan tes mandiri dan hasilnya positif.Setelah itu, ia segera menjalani tes PCR dan positif terdiagnosis covid-19. Renjun sebelumnya telah menerima tiga dosis vaksin Covid-19.Saat ini Renjun tengah menjalani karantina mandiri di rumah dan menunda segala jadwal kegiatannya sesuai dengan aturan pemerintah dan otoritas kesehatan.Menanggapi hal tersebut, kami menginformasikan bahwa konser solo kedua NCT DREAM yang bertajuk 'THE DREAM SHOW: In a Dream' yang tadinya dijadwalkan pada 29 Juli hingga 31 Juli 2022 terpaksa dibatalkan.Meskipun seluruh anggota NCT DREAM dan staff telah bekerja keras untuk menyiapkan konser yang dinanti-nantikan oleh para fans, kami dengan berat hati mengambil keputusan ini karena situasi yang tidak dapat dihindari.Kami meminta pengertian sedalam-dalamnya dari para fans. Seluruh tiket yang telah terjual akan dikembalikan secara penuh dan kami akan menginformasikan secara rinci melalui platform ticketing yang sebelumnya digunakan untuk membeli tiket.Perusahaan kami akan terus menaati peraturan dari otoritas kesehatan kedepannya dan kami akan memprioritaskan kesehatan serta keamanan dari artis-artis kami.Terima kasih."The Dream Show 2 merupakan konser solo kedua yang digelar oleh NCT DREAM. Konser ini rencananya akan digelar di Gocheok Sky Dome, Seoul, dengan kapasitas 16 ribu penonton.Seluruh tiket telah terjual habis ketika SM Entertainment mengumumkan konser ini dan membuka pembelian tiket secara online. Hingga saat ini pihak SM Entertainment belum memberikan pengumuman lebih lanjut apakah akan ada penundaan dari konser tersebut.Pembatalan konser ini menuai berbagai komentar dari para fans yang kecewa di berbagai media sosial, salah satunya Twitter. Namun, para fans juga menunjukkan dukungan dan mendoakan kesembuhan kedua member NCT DREAM.Baca: Luar Biasa! Pemesanan Repackaged Album Beatbox NCT DREAM Tembus 1,4 Juta Kopi "Wishing a speedy recovery to my beloved Mark & Renjun ! ???? I hope you two won't beat yourself up about this as none of this is your fault. Please focus on resting and getting healthy. You guys will always be worth the wait. ???? 7dream will come back stronger than ever #getwellsoon"- @MarkAndAllNeos"Such a shame Mark then Renjun tested positive ???? I bet they’re all devastated from the boys to all the people that have worked on the show, but we all know they’ll be back better than ever soon ????" - @ChanyeolliPops"okayyyy that sounds good let them rest for a while and let them have their first 7 dream concert... but to my renjun and mark lee get well soonest, i know both of you will do well" - @jungwoozeushi.