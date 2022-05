Luar Biasa! Pemesanan Repackaged Album Beatbox NCT DREAM Tembus 1,4 Juta Kopi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemesanan repackaged full-length album ke-2 NCT DREAM Beatbox yang dirilis pada hari ini, 30 Mei 2022, mencapai 1,406,864 copy (per 29 Mei 2022). Album ini berisi total 15 lagu dengan berbagai genre, termasuk 11 lagu dari full-length album ke-2 Glitch Mode dan 4 lagu baru, yaitu "Beatbox," "To My First," "Sorry, Heart," dan "On the way."“Kami senang dapat merilis repackaged album. Kami menikmati proses pembuatan album ini, dan kami berharap album ini dapat menjadi hadiah untuk mengembalikan cinta yang kami dapat di full-length album ke-2 ‘Glitch Mode’. Kami sangat menantikan bertemu dengan penggemar di program musik lebih dari apapun. Kami ingin membuat banyak kenangan indah bersama dengan akitivitas kami kali ini.” NCT DREAM.Lalu mengenai title track "Beatbox," NCT DREAM mengatakan, “Pertama kali mendengarkan lagunya, kami langsung menyukainya. Ini merupakan lagu yang menyenangkan dan cocok dengan musim panas, dengan suara beatbox yang menjadi daya tarik. Kalian dapat merasakan energi yang fresh dari NCT DREAM.”“Koreografi utama di mana kami menepuk tangan dengan motion beatbox sangat menyenangkan. Karena lagu ini merupakan lagu yang dapat dinikmati bersama, kami juga telah mempersiapkan dance challenge dan kami berharap kalian dapat bersenang-senang bersama.”Satu jam sebelum perilisan, NCT DREAM juga akan mengadakan siaran langsung, tepatnya pukul 15.00 WIB melalui kanal YouTube dan Weibo NCT DREAM, juga akun TikTok NCT. Dalam siaran tersebut, NCT akan berbagi banyak cerita mengenai album terbaru mereka.Sementara itu, repackaged full-length album ke-2 NCT DREAM ‘Beatbox’ akan dirilis pada hari ini, 30 Mei 2022, pukul 16.00 WIB melalui berbagai situs musik. Video musik Beatbox pun akan dirilis pada saat yang bersamaan melalui kanal YouTube SMTOWN.