Para Artis SM Entertainment Berkolaborasi di '2022 Winter SMTOWN: SMCU PALACE'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

SM Entertainment kembali menghadirkan album berisi kompilasi dari kolaborasi para artis mereka. Proyek 2022 Winter SMTOWN: SMCU PALACE diklaim tak kalah menarik dari proyek tahun sebelumnya.2022 Winter SMTOWN: SMCU PALACE akan dirilis pada 26 Desember 2022. Menampilkan kombinasi beragam penyanyi SM yang belum pernah terlihat sebelumnya, termasuk lagu utama dan lagu “Beautiful Christmas” yang dinyanyikan oleh Red Velvet dan Aespa.Lineup kolaborasi untuk album “2022 Winter SMTOWN: SMCU PALACE” banyak dinantikan oleh penggemar. Album ini akan melibatkan semua artis SM, mulai dari generasi pertama hingga generasi keempat akan berkolaborasi untuk album ini.Melansir dari melon.com, berikut adalah deretan kolaborasi para artis SM untuk album winter 2022:1. WELCOME TO SMCU PALACE - SM Classic Town Orchestra2. The Cure - Kangta, BoA, U-Know TVXQ, Taeyeon SNSD, Leeteuk Super Junior, Onew SHINee, Suho EXO, Irene Red Velvet, Taeyong, Mark, Kun NCT, Karina aespa3. Hot & Cold - Kai EXO, Seulgi Red Velvet, Jeno NCT, Karina aespa4. Beautiful Christmas - Red Velvet dan aespa5. Jet - Eunhyuk Super Junior, Hyoyeon SNSD, Taeyong, Jaemin, Sungkan NCT, Winter dan Giselle aespa6. Priority - Max Changmin TVXQ, Taeyon SNSD, NingNing aespa7. One (Time After Time) - BoA, Wendy Red Velvet, NingNing aespa8. Where are you? - Ryeowook Super Junior, Onew SHINee, Doyoung, Chenle, Xiaojun NCT9. Happier - Kangta, Yesung Super Junior, Suho EXO, Taeil dan Chenle NCT10. Good To Be Alive - Hyoyeon SNSD, Key SHINee, Chen EXO, Johnny NCT, NingNing aespa, Ginjo, Raiden, Imlay, Mar VistaDalam semalam, perilisan kolaborasi ini membuat para penggemar antusias. Lantaran beberapa idola yang mereka harapkan untuk berkolaborasi telah menjadi kenyataan.Salah satunya yang dinanti-nantikan oleh penggemar adalah Jeno NCT dan Karina aespa berkolaborasi. Kini, kedua idola tersebut menjadi trending di Twitter akibat antusias penggemar yang meledak.Bukan hanya Jeno dan Karina, namun kolaborasi Suho dan Irene serta Jaemin dan Winter juga menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebelum kolaborasi ini terjadi, banyak yang sudah mengharapkan Jaemin dan Winter terlihat bersama dalam satu bingkai.Penggemar pun sudah menantikan penampilan kolaborasi yang luar biasa ini. SM Entertainment telah meluncurkan situs promosi menyambut proyek ini.