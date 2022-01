Ini Idola K-pop Paling Banyak Dibicarakan di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Twitter melakukan analisis mendalam terhadap percakapan seputar K-pop dan menemukan 20 negara yang paling banyak membicarakan K-pop dengan 20 negara dengan penggemar K-pop terbanyak serta artis K-pop yang paling dibicarakan di dunia dan di Indonesia.Seiring banyaknya penggemar yang aktif, Indonesia berada di peringkat pertama dalam daftar negara dengan jumlah Tweet tentang K-pop terbanyak selama dua tahun berturut-turut.Selanjutnya, Filipina, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Meksiko, Malaysia, Brazil, India, dan Jepang masuk dalam daftar 10 besar.Daftar negara dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak berdasarkan audiens unik, menyerupai daftar negara dengan jumlah Tweet terbanyak menempatkan Indonesia pada posisi pertama dan diikuti Jepang, Filipina, Peru, Kolombia, Singapura, dan Ekuador yang masuk dalam 20 besar tahun ini.Grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) (@BTS_twt), menempati urutan pertama dalam daftar artis K-pop yang paling banyak dibicarakan secara global.Konser mereka bertajuk PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA yang diselenggarakan secara langsung, berkontribusi terhadap lebih dari 68 juta tweet di secara global.Selanjutnya, grup idola NCT (@NCTsmtown) berada di urutan ke-dua untuk dua tahun terakhir ini.Selain BLACKPINK (@BLACKPINK) dan EXO (@weareoneEXO), banyak grup pendatang baru yang juga bersinar di Twitter. Grup TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) naik dua peringkat menjadi posisi ke-6 pada tahun 2021, kemudian ATEEZ (@ATEEZofficial) naik satu peringkat menjadi urutan ke-9, dan Stray Kids (@Stray_Kids) kini berada di posisi ke-10.Tahun 2021 juga terbukti menjadi momen penuh dengan terobosan bagi generasi keempat idol K-pop. Grup ENHYPEN (@ENHYPEN_members), yang menempati posisi kelima sebagai artis K-pop pendatang baru di 2020, berhasil menduduki posisi ketiga artis yang paling banyak dibicarakan di 2021 setelah BTS dan NCT.Dalam satu tahun sejak debut mereka, ENHYPEN (@ENHYPEN) berhasil menyandang gelar “million seller” setelah penjualan album studio mereka yang pertama, DIMENSION:DILEMMA, mampu terjual lebih dari 1 juta kopi dan menempati posisi ke-11 di chart album Billboard 200.Jajaran idol K-pop generasi keempat lainnya, seperti aespa (@aespa_official) dan ITZY (@ITZYofficial), juga menunjukkan pencapaian besar dengan pertama kalinya masuk ke dalam daftar 20 artis K-pop yang paling banyak dibicarakan, masing-masing berada di posisi ke-14 dan ke-16.Idol K-pop lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah TREASURE (@treasuremembers), SEVENTEEN (@pledis_17), TWICE (@JYPETWICE), GOT7 (@GOT7Official), The Boyz (@IST_THEBOYZ), iKON (@YG_iKONIC), ASTRO (@offclASTRO), MonstaX (@OfficialMonstaX), Red Velvet (@RVsmtown), dan SHINee(@SHINee).#KpopTwitter kembali memecahkan rekor percakapan dengan meningkatnya jumlah Tweet global dari 6,7 miliar di 2020 menjadi 7,8 miliar di 2021.Pihak Twitter, seperti dikutip dari siaran persnya, Kamis mencatat adanya peningkatan percakapan sebesar 16% secara global ini menggambarkan semakin beragam dan ramainya percakapan tentang K-pop di Twitter di tahun 2021.2021 adalah tahun yang berkesan bagi jajaran artis pendatang baru, seperti ENHYPEN (@ENHYPEN), Stray Kids (@Stray_Kids), aespa (@aespa_official), dan ITZY (@ITZYofficial), yang telah menjalin interaksi kuat dengan para penggemar mereka di Twitter. Selain itu, percakapan juga berkembang seiring dengan semakin populernya hiburan Korea Selatan selainmusik.Percakapan tentang K-pop semakin ramai dengan adanya dukungan dari para Army di masing-masing negara, sehingga BTS (@BTS_twt) menjadi artis K-pop yang paling banyak dibicarakan di Twitter di Indonesia, diikuti NCT (@NCTsmtown) dan ENHYPEN (@ENHYPEN_members) di urutan ke-2 dan ke-3.Menurut pihak Twitter, daftar artis K-pop yang paling banyak dibicarakan di Indonesia ini tidak berbeda jauh dengan daftar percakapan di seluruh dunia. Artis-artis K-pop pendatang baru seperti TREASURE (@treasuremembers), TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members), Stray Kids (@Stray_Kids), dan aespa (@aespa_official) juga masuk dalam daftar 10 artis K-pop pendatang baru yang paling banyak dibicarakan di Indonesia.ENHYPEN (@ENHYPEN_members) menempati posisi pertama dalam daftar 10 artis K-pop pendatang baru yang paling banyak dibicarakan, diikuti TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members), TREASURE (@treasuremembers), aespa (@aespa_official), dan ITZY (@ITZYofficial). Grup generasi baru seperti IVE (@IVEstarship), CRAVITY (@CRAVITYstarship), WEi (@WEi__Official), ONEUS (@official_ONEUS), dan CIX (@CIX_twt) juga masuk dalam daftar 10 artis K-pop yang paling banyak dibicarakan.