Proyek Solo Drummer Elephant Kind Kembali Rilis Singel Baru

SoftAnimal, proyek musik terbaru yang digagas Bayu Adisapoetra, drummer Elephant Kind, kembali melepas singel baru. Singel bertajuk Black & White itu jadi penerus singel New Blood yang dirilis SoftAnimal beberapa waktu lalu.“Ada fase dimana saya merasakan muak atas banyak hal yang saya lakukan namun terkesan nihil tanpa arti. Titik perasaan kesal, lelah, dan kecewa menjadi satu yang memberikan sebuah pengalaman negatif tak terlupakan hingga akhirnya diri sendiri menyimpulkan untuk berhenti. Lupakan karena tidak ada artinya apapun untuk saya pribadi dan memang sepertinya itu jalan yang terbaik setidaknya untuk saya pribadi. Time to realize it’s over!” jelas Bayu.Seperti New Blood, lirik Black & White berbahasa Inggris. SoftAnimal adalah penyaluran berbeda hasrat bermusik Bayu yang tidak terakomodasi Elephant Kind. Proyek musik SoftAnimal mengusung punk-rock sebagai nuansa musik utama. Singel ini juga melibatkan produser Lafa Pratomo, yang sebelumnya dikenal sebagai produser dua album studio Danilla.Black & White resmi dirilis pada Selasa, 27 Maret 2018, melalui YouTube dan beragam layanan streaming musik digital. Menariknya, perilisan Black & White dalam waktu yang berdekatan dengan perilisan singel baru dari proyek solo vokalis Elephant Kind, Bam Mastro. Bam merilis singel berjudul Inamorata pada Senin, 26 Maret 2018.Pada Rabu, 28 Maret 2018, SoftAnimal bersama Bam Mastro dan Elephant Kind menggelar konser mini di Shoemaker Studio Cikini.(ASA)