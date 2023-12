Harga Tiket Konser NCT 127 di Jakarta Sudah Rilis, Termurah Rp1,5 Juta!

Jadwal penjualan tiket NCT 127 - THE UNITY JAKARTA

Harga tiket NCT 127 - THE UNITY JAKARTA

Seating plan konser NCT 127 di Jakarta. Foto: Instagram



(UWA)

Jakarta: NCT 127 dijadwalkan akan menggelar konser di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, selama dua hari. Harga tiketnya dibanderol Rp1,5 juta hingga Rp4,55 juta sesuai dengan kategori duduk.Grup K-pop asuhan SM Entertainment ini telah memulai rangkaian tur dunia ketiganya yang bertajuk ‘NCT 127 3rd Tour Neo City - THE UNITY’. Jakarta menjadi salah satu kota yang akan menjadi pemberhentian tur, tepatnya pada tanggal 13 dan 14 Januari 2024.Yang ditunggu penggemar akhirnya muncul juga, Dyandra Global Edutainment selaku promotor merilis seat plan dan harga tiket konser NCT 127 di Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan lewat Instagram resminya.“The official seating plan for 'NCT 127 3RD TOUR ‘NEO CITY : JAKARTA - THE UNITY’ is finally here!” tulis pihak promotor dalam Instagramnya, Jumat, 1 Desember 2023.Pihak promotor juga mengumumkan jadwal penjualan tiket, yakni tanggal 7 Desember 2023 pada pukul 13:27 WIB. Calon pembeli bisa mengakses website dyandraglobalstore.com untuk membeli tiket konser ini.“Tiket akan mulai dijual pada 7 Desember 2023 pukul 13.27 secara eksklusif melalui dyandraglobalstore.com. Jangan lupa untuk mengatur pengingat Anda!” tulisnya.“Kami tidak bertanggung jawab atas masalah apa pun yang timbul dari pembelian tiket di luar situs resmi tiket. Untuk pengalaman yang aman dan terjamin, pastikan Anda membeli tiket hanya melalui situs web tiket resmi kami,” tutup Dyandra Global Edutainment.Berikut ini daftar harga tiket konser ‘NCT 127 3RD TOUR ‘NEO CITY : JAKARTA - THE UNITY’ dan seating plan-nya:1.(duduk)Rp4,55 juta2.(berdiri): Rp3,35 juta3.(duduk): Rp3,2 juta4.(duduk): Rp2,6 juta5.(duduk): Rp2 juta6.(duduk, restricted view): Rp2,6 juta7.(duduk, restricted view): Rp1,5 jutaHarga tersebut belum termasuk pajak sebesar 15% dan ticketing platform fee sebesar 5%. Sementara itu, rincian paket tiket UNITY akan diinformasikan menyusul melalui Instagram @dyandraglobal.