Zayn Malik Ungkap Alasan Keluar dari One Direction: Kami Muak

Setelah lebih dari 7 tahun, Zayn Malik mengungkapkan alasannya keluar dari One Direction. Ternyata ada rasa muak yang dirasakan oleh setiap anggota.Dalam sebuah acara podcast bernama Call Her Daddy di Spotify, Zayn Malik menjelaskan bahwa ada masalah yang terjadi sehingga membuatnya keluar dari One Direction "Jelas ada masalah mendasar," jelas Zayn, dikutip dari podcast Call Her Daddy di Spotify, Kamis, 13 Juli 2023.Zayn mengambil contoh dari persahabatannya dengan anggota One Direction lainnya. Ia mengatakan bahwa setiap anggota telah muak satu sama lain."Seperti dalam persahabatan kami juga. Kami telah bersama setiap hari selama lima tahun, dan kami muak satu sama lain, jika saya benar-benar jujur," kata Zayn."Jadi kami sudah dekat," tambah Zayn.Ada faktor yang membuatnya memilih untuk tidak perpanjang kontraknya dan meninggalkan grup yang telah menjadi identitasnya selama lima tahun. Salah satunya adalah faktor politik."Ada banyak politik yang terjadi. Orang-orang tertentu melakukan hal-hal tertentu, orang-orang tertentu tidak melakukannya," ungkap Zayn."Saya tidak ingin menandatangani kontrak. Jadi, saya tahu sesuatu sedang terjadi," lanjutnya.Dalam sesi podcast itu, Zayn juga mengingat masa sulit yang dilaluinya bersama para anggota One Direction. Itu adalah ketika ia merasa sulit untuk menulis lagu karena memiliki sudut pandang yang berbeda."Dulu kami berlima di sebuah ruangan ketika kami akan menulis, sangat sulit bagi kami semua untuk memiliki sudut pandang yang sama untuk membicarakan hal yang sama," tutur Zayn.(Rafi Alvirtyantoro)