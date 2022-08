Nyanyikan Lagu One Direction, Zayn Malik Bikin Penggemar Menangis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah tujuh tahun meninggalkan One Direction, kini Zayn Malik kembali menghebohkan dunia maya. Melalui akun Instagram pribadi miliknya, Zayn terlihat bernostalgia.Sambil menyenderkan kepalanya di atas meja, Zayn mengunggah dirinya yang mengenakan bandana menyanyikan single One Direction, "Night Changes" secara akapela. Video hitam putih tersebut setidaknya berdurasi 30 detik.Melalui video tersebut, Zayn membuat hati para penggemar tersentuh dan emosional. Dirinya terlihat bernyanyi dengan penuh perasaan saat menyanyikan lagu yang dirilis pada tahun 2014 tersebut.Dalam videonya, Zayn menyanyikan baris “Everything that you’ve ever dreamed of/ Disappearing when you wake up/ But there’s nothing to be afraid of/ Even when the night changes/ It will never change me and you.”Bagi para penggemar, lagu "Night Changes" merupakan lagu spesial tersendiri. Pasalnya lagu "Night Changes" adalah lagu terakhir yang dinyanyikan Zayn setahun sebelum dia meninggalkan keluar Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson di One Direction.Postingan tersebut menerima banyak like dan komentar dari para penggemar. Para penggemar dengan cepat membanjiri postingan tersebut dengan memberikan kalimat dukungan.“Zayn menyanyikan lagu 1d pada tahun 2022 benar-benar hal terbaik yang pernah terjadi,” tulis salah satu penggemar.“Ya Tuhan, sekarang aku menangis,” tulis penggemar lain.