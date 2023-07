Cakra Khan Bawakan Lagu Bob Marley di AGT 2023, Juri: Suaranya Sangat Unik dan Seksi!

(SUR)

Jakarta: Cakra Khan menunjukkan kehebatannya dalam bernyanyi di panggung America’s Got Talent . Para juri memuji suara unik miliknya.Penampilan perdana Cakra Khan di America’s Got Talent 2023 sudah diunggah dalam kanal YouTube resmi acara ajang pencarian bakat itu pada Rabu, 19 Juli 2023. Penyanyi asal Jawa Barat itu berkesempatan membawakan dua lagu.Lagu pertama adalah Make it Rain. Sayangnya, Simon Cowell selaku salah satu juri kurang puas dengan penampilan tersebut. Menurutnya, lagu tersebut kurang cocok untuk suara milik Cakra Khan.“Aku pikir kamu punya suara yang bagus, tapi aku tidak suka lagunya. Apakah ada lagu lain yang bisa kamu bawakan?” tanya Simon Cowell.Pelantun lagu ‘Kekasih Bayangan’ itu lalu membawakan lagu lain yang sudah disiapkan, yakni No Woman, No Cry dari Bob Marley. Cakra menebut, lagu tersebut kerap dimainkan oleh mendiang ayahnya ketika ia ingin berangkat sekolah dulu.Penampilannya kali ini berakhir sukses. Semua juri puas dan memberikan standing ovation saking terpukaunya mereka dengan suara merdu Cakra Khan. Bahkan, para penonton pun ikut berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah.Simon Cowell memuji suaranya yang unik. Ia mengaku benar-benar menyukai penampilan yang dibawakan oleh Cakra. Sedangkan Heidi Klum yang juga merupakan juri dalam acara tersebut menilai, Cakra punya suara yang seksi.“Menurutku, kamu punya suara yang sangat unik, seksi, dan serak. Kamu punya suara yang benar-benar memukau, yang sulit untuk dilupakan. Sungguh sangat istimewa,” puji Heidi Klum.Dua juri lainnya, Sofia Vergara dan Howie Mandel pun turut memuji penampilan Cakra Khan. Penyanyi berusia 31 tahun itu kemudian mendapat empat yes untuk lolos ke babak selanjutnya.